رئیس علوم پزشکی کرمانشاه: حمله به مراکز درمانی جنایت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش بعد از ظهر دوشنبه در اجتماع پرشور دانشگاهیان و کادر سلامت دانشگاه‌ علوم پزشکی کرمانشاه که در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار برگزار شد، اظهار کرد: امروز شاهدیم که استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل در اوج استیصال، ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و موازین بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌اند.

وی با اشاره به ابعاد گسترده این جنایات افزود: حمله به مأمن بیماران و مجروحان از جمله مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، تحقیقاتی و دارویی، نشان‌دهنده خوی وحشی‌گری دشمنانی است که برای رسیدن به اهداف شوم خود، زیرساخت‌های حیات و سلامت جوامع را به صورت کورکورانه هدف قرار می‌دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: جامعه دانشگاهی، پزشکان، پرستاران و کادر فداکار سلامت استان کرمانشاه، امروز در این اجتماع پرشور همگام با سایر اقشار ملت بصیر ایران، این اقدامات ددمنشانه و غیرانسانی را به شدت محکوم کرده و فریاد انزجار خود را از این جنایات جنگی به گوش جهانیان می‌رسانند.

سروش در پایان با تأکید بر ایستادگی و همبستگی کادر درمان خاطرنشان کرد: ما دانشگاهیان و مدافعان سلامت، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، با صدای رسا اعلام می‌کنیم که این‌گونه حملات بزدلانه نه تنها اراده ملت‌ها را تضعیف نخواهد کرد، بلکه ما را در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و دفاع از مظلومان مصمم‌تر و متحدتر می‌سازد.