  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

استاندار کرمانشاه: کادر درمان در بحران‌ها پای کار ماند

استاندار کرمانشاه: کادر درمان در بحران‌ها پای کار ماند

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با تقدیر از عملکرد کادر درمان، بر توسعه زیرساخت‌های سلامت و اجرای طرح‌های نوین درمانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر شنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به شرایط بحرانی ماه‌های اخیر اظهار کرد: کادر بهداشت و درمان استان در تمامی بحران‌ها از جمله جنگ رمضان با روحیه جهادی در میدان حضور داشتند.

وی افزود: با وجود تهدیدها و حملات دشمن، خدمات درمانی در استان بدون وقفه ادامه یافت و کمترین میزان نارضایتی از سوی مردم گزارش شد که نشان‌دهنده تعهد بالای این مجموعه است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر جایگاه این استان در حوزه سلامت تصریح کرد: کرمانشاه به‌عنوان یکی از مراکز مهم درمانی غرب کشور، نقش مرجعیتی در ارائه خدمات به استان‌های همجوار دارد.

حبیبی با اشاره به تحقق عدالت در حوزه سلامت گفت: انجام جراحی‌های تخصصی در مناطق کم‌برخوردار و توسعه امکانات درمانی در شهرستان‌ها از اقدامات مهمی است که باید با جدیت ادامه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تغذیه و سلامت اشاره کرد و افزود: اصلاح الگوی مصرف نان و توسعه تولید نان کامل، نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر اجرای گسترده طرح پزشک خانواده تأکید کرد و گفت: این طرح می‌تواند در کاهش هزینه‌های درمان و ارتقای سطح سلامت جامعه مؤثر باشد.

وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین اظهار کرد: استان باید در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی پیشگام باشد و در این مسیر از ظرفیت‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی بهره بگیرد.

حبیبی در پایان با اشاره به مسائل رفاهی کادر درمان خاطرنشان کرد: تأمین مسکن برای کارکنان این حوزه در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای اختصاص زمین و حمایت از این قشر انجام خواهد شد.

کد مطلب 6810880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها