به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر شنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به شرایط بحرانی ماه‌های اخیر اظهار کرد: کادر بهداشت و درمان استان در تمامی بحران‌ها از جمله جنگ رمضان با روحیه جهادی در میدان حضور داشتند.

وی افزود: با وجود تهدیدها و حملات دشمن، خدمات درمانی در استان بدون وقفه ادامه یافت و کمترین میزان نارضایتی از سوی مردم گزارش شد که نشان‌دهنده تعهد بالای این مجموعه است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر جایگاه این استان در حوزه سلامت تصریح کرد: کرمانشاه به‌عنوان یکی از مراکز مهم درمانی غرب کشور، نقش مرجعیتی در ارائه خدمات به استان‌های همجوار دارد.

حبیبی با اشاره به تحقق عدالت در حوزه سلامت گفت: انجام جراحی‌های تخصصی در مناطق کم‌برخوردار و توسعه امکانات درمانی در شهرستان‌ها از اقدامات مهمی است که باید با جدیت ادامه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تغذیه و سلامت اشاره کرد و افزود: اصلاح الگوی مصرف نان و توسعه تولید نان کامل، نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر اجرای گسترده طرح پزشک خانواده تأکید کرد و گفت: این طرح می‌تواند در کاهش هزینه‌های درمان و ارتقای سطح سلامت جامعه مؤثر باشد.

وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین اظهار کرد: استان باید در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی پیشگام باشد و در این مسیر از ظرفیت‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی بهره بگیرد.

حبیبی در پایان با اشاره به مسائل رفاهی کادر درمان خاطرنشان کرد: تأمین مسکن برای کارکنان این حوزه در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای اختصاص زمین و حمایت از این قشر انجام خواهد شد.