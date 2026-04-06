۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

پیام تسلیت مشاور و دستیار رهبری در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت محمد مخبر مشاور و دستیار رهبری در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه منتشر شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

«من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»

شهادت پرافتخار سردار سرلشکر پاسدار مجید خادمی، رئیس فقید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به پیشگاه مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، خانواده‌ معزز این شهید گران‌قدر، پاسداران گمنام سپاه پاسداران و عموم مردم شریف ایران، تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

تلاش‌های مجاهدانه این سردار شهید در طول سال‌های مسئولیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی در مقابل دستگاه‌های جاسوسی کشورهای متخاصم، به عنوان یادگار ایشان در تاریخ این کشور ثبت و ضبط خواهد شد.

ضربه به تیم‌های تروریستی خارجی و عناصر خودفروخته داخلی و شکست طرح‌های مختلف آنان برای به آشوب کشیدن داخل همزمان با تجاوز آمریکایی - صهیونی به خاک مقدس ایران عزیز، ثمره زحمات شبانه‌روزی این شهید سعید در دوران مسئولیت ایشان پس از جنگ دوازده روزه بود.

ضمن گرامی‌داشت یاد و راه این شهید والامقام، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز علوّ درجات و برای خانواده ایشان صبر و اجر مسئلت داشته و برای جامعه اطلاعاتی کشور به ویژه پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه در ادامه سومین دفاع مقدس، آرزوی موفقیت دارم.

محمد مخبر

