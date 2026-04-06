به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی دریایی سپاه در پیامی تاکید کرد: انتقام خون سرلشکر شهید مجید خادمی، نه با سخن، که با عمل گرفته خواهد شد.

در این پیام آمده است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

خانواده معظم سردار سرلشکر شهید مجید خادمی و مردم غیور و شهید پرور ایران اسلامی

سلام علیکم

دشمن پلید، تروریست بالفطره و رژیم جعلی صهیونیستی آمریکایی، بار دیگر با ترور ناجوانمردانه سرلشکر شهید سید مجید خادمی، معاون اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اوج استیصال، درماندگی و وحشی‌گری خود را به نمایش گذاشت. این جنایت، نه نشانه قدرت، بلکه فریاد خفقانِ دشمنی است که در مقابل اراده پولادین ملت ما زانو زده است.

آنان گمان می‌کنند با حذف فرماندهان جبهه حق، می‌توانند سدی در برابر اراده الهی و ملت شهید پرور ایران اسلامی ایجاد کنند. اینان از تاریخ نیاموخته‌اند که هر قطره خون پاک شهیدان، بذری است برای روییدن هزاران جوان انقلابی دیگر؛ جوانانی که با بصیرتی صدچندان و عزمی راسخ‌تر، راه جهاد را ادامه خواهند داد.

سکوت جامعه جهانی در برابر این جنایات آشکار، مهر تأییدی بر شرارت‌های این رژیم کودک‌کش و ارتش تروریستی آمریکا است. اما تاریخ، گواه خواهد بود که ظلم پایدار نیست و مشت آهنین مقاومت، کاخ‌های پوشالی ستمگران را فرو خواهد ریخت.

ما، ملت ایران، نه اهل سازش با تروریستیم و نه از تهدیدات میترسیم این ترور، عزم ما را جزم‌تر و وحدت صفوف ما را استوارتر خواهد ساخت. انتقام خون سرلشکر شهید مجید خادمی، نه با سخن، که با عمل گرفته خواهد شد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تمامی ملت غیور و سرافراز ایران اسلامی، پاسخی دندان‌شکن به این جنایت خواهند داد که طنین آن در گوش تاریخ طنین‌انداز شود.

این پیام را به دشمنان خدا و ملت ایران می‌رسانیم که هر تجاوز، پاسخی کوبنده دارد و هر ترور، رویشی جدید در نهضت مقاومت است قطعا پیروزی نهایی از آنِ حزب‌الله است.

اینجانب ضمن محکومیت شدید این جنایت ددمنشانه، و تبریک و تسلیت شهادت خادم الحسین(علیه السلام) سید مجید خادمی محضر مبارک امام عصر(عج) رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای (مدظله العالی) و بیت معظم ایشان، عهد می‌بندیم که با پیروی از آرمان شهیدان، راه ایشان را با قدرت و استقامت ادامه دهیم.

ان شاءالله روح بلند آن شهید عزیز قرین رحمت الهی باد، و یاد و نامش جاودانه در دفتر حماسه‌سازان امت اسلامی به یادگار خواهد ماند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی