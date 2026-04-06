  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

تشدید نظارت زیست‌محیطی بر رودخانه ارس

تشدید نظارت زیست‌محیطی بر رودخانه ارس

تبریز-مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با بررسی منابع احتمالی آلودگی و وضعیت کیفی آب، بر ضرورت پایش مستمر و برخورد قانونی با هرگونه تخلیه غیرمجاز پساب در رودخانه مرزی ارس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن‌زاده، روز دوشنبه، در بازدیدی میدانی از وضعیت رودخانه ارس، روند پایش منابع آلاینده و کیفیت زیست‌محیطی این رودخانه مرزی را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید، منابع بالقوه و بالفعل آلودگی شامل پساب‌های صنعتی، کشاورزی و شهری شناسایی و میزان تأثیر آن‌ها بر کیفیت آب ارزیابی شد. حسن‌زاده با تأکید بر اهمیت راهبردی رودخانه ارس در تأمین منابع آبی، حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌های منطقه، اظهار داشت: صیانت از این رودخانه، مسئولیتی فرابخشی و نیازمند عزم جدی تمامی دستگاه‌های مرتبط است.

وی با اشاره به ضرورت پایش مستمر و دقیق منابع آلاینده، افزود: هرگونه تخلیه غیرمجاز پساب و ایجاد آلودگی در رودخانه ارس، خط قرمز محیط زیست بوده و با متخلفان برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین بر تقویت نظام‌های کنترلی، ارتقای هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و استفاده از ظرفیت‌های فنی و آزمایشگاهی برای رصد مستمر کیفیت آب تأکید کرد و خواستار اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در راستای کاهش بار آلایندگی شد.

این بازدید در راستای حفاظت از منابع آبی ارزشمند و جلوگیری از تشدید مخاطرات زیست‌محیطی در منطقه انجام شد.

کد مطلب 6793633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها