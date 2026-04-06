به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسنزاده، روز دوشنبه، در بازدیدی میدانی از وضعیت رودخانه ارس، روند پایش منابع آلاینده و کیفیت زیستمحیطی این رودخانه مرزی را مورد بررسی قرار داد.
در جریان این بازدید، منابع بالقوه و بالفعل آلودگی شامل پسابهای صنعتی، کشاورزی و شهری شناسایی و میزان تأثیر آنها بر کیفیت آب ارزیابی شد. حسنزاده با تأکید بر اهمیت راهبردی رودخانه ارس در تأمین منابع آبی، حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستمهای منطقه، اظهار داشت: صیانت از این رودخانه، مسئولیتی فرابخشی و نیازمند عزم جدی تمامی دستگاههای مرتبط است.
وی با اشاره به ضرورت پایش مستمر و دقیق منابع آلاینده، افزود: هرگونه تخلیه غیرمجاز پساب و ایجاد آلودگی در رودخانه ارس، خط قرمز محیط زیست بوده و با متخلفان برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین بر تقویت نظامهای کنترلی، ارتقای هماهنگیهای بیندستگاهی و استفاده از ظرفیتهای فنی و آزمایشگاهی برای رصد مستمر کیفیت آب تأکید کرد و خواستار اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در راستای کاهش بار آلایندگی شد.
این بازدید در راستای حفاظت از منابع آبی ارزشمند و جلوگیری از تشدید مخاطرات زیستمحیطی در منطقه انجام شد.
