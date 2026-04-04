به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حسن‌پوراقدم روز شنبه با تشریح آخرین وضعیت بارش‌ها در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: تا نیمه اول فروردین سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، متوسط بارش استان به ۲۱۶.۱ میلی‌متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵.۲ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۸.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: این میزان بارش، علاوه بر تقویت جریان‌های سطحی و افزایش روان‌آب‌ها، نقش مهمی در تغذیه آبخوان‌ها و بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی داشته و می‌تواند در تأمین نیازهای مختلف از جمله کشاورزی و محیط‌زیست مؤثر باشد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های بارش‌سنجی تصریح کرد: ایستگاه مراغه با ثبت ۳۱۲.۶ میلی‌متر بیشترین و ایستگاه جلفا با ۸۰.۵ میلی‌متر کمترین میزان بارش را در سطح استان به خود اختصاص داده‌اند.

حسن‌پور اقدم در ادامه با اشاره به وضعیت حوضه‌های آبریز گفت: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه افزایش ۱۳.۸ درصدی بارش نسبت به بلندمدت ثبت شده، در حالی‌که در حوضه آبریز سفیدرود بزرگ کاهش ۹.۴ درصدی و در حوضه آبریز ارس کاهش ۴.۱ درصدی نسبت به شرایط نرمال مشاهده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه شرایط بارشی سال جاری نسبت به گذشته مطلوب‌تر است، اما تداوم این روند و بهره‌برداری مؤثر از این فرصت، مستلزم مدیریت مصرف، برنامه‌ریزی دقیق و همراهی تمامی بهره‌برداران در حفظ و صیانت از منابع آب خواهد بود.