۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

صنعت داروسازی ایران در تحریم‌ها و جنگ واکسینه شده است

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در ارتباط با حملات دشمن به شرکت‌های دارویی کشورمان و روند خدمت رسانی به هم‌وطنان در شرایط جنگی، توضیحاتی داد.

هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، حمله به زیرساخت های سلامت را مصداق جنایت جنگی دانست و گفت: صنعت داروسازی ایران در میان سال‌ها تحریم و جنگ، واکسینه شده و یکی از افتخارات کشور است.

وی با اشاره به حمله دشمن به مرکز علمی و تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، افزود: قدمت انستیتو پاستور که مورد حمله دشمن قرار گرفت، از موجودیت خیلی از کشورهای منطقه و حتی رژیم صهیونیستی بیشتر است و قدمت ۱۰۵ ساله دارد.

احمدی با تاکید بر اینکه ذخایر استراتژیک دارویی کشور مطلوب است و جای نگرانی اصلا وجود ندارد، ادامه داد: ۱۸ هزار داروخانه در سراسر کشور در این مدت جنگ رمضان شبانه روز فعال بوده و خدمات دارویی ارائه می‌دهند.

وی افزود: دشمن اگر چه برخلاف تمامی پروتکل‌های بین المللی زیرساخت های سلامت ما را هدف قرار داده است، اما فکر و اراده ما را نمی‌تواند نابود کند.

احمدی گفت: از ابتدای جنگ رمضان داروسازان در طول چرخه تامین دارو پای کار بودند تا جایی که دو نفر از همکاران داروساز ما در حملات دشمن به شهادت رسیده اند.

وی در ادامه با توجه به مشکلات و چالش‌های داروخانه‌های سرپایی در بخش خصوصی کشور، افزود: از برخی مسئولین و خصوصا سازمان‌های بیمه‌گر به شدت گله مندیم اما الان وقت اتحاد است و بعداً باید مشکلات داروسازان مد نظر قرار گیرد.

حبیب احسنی پور

