علی معرک‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون حدود ۶۱۱۴ واحد مسکونی در شهر اصفهان بر اثر صدمات ناشی از جنگ دچار آسیب شده‌اند.

وی با اشاره به دسته‌بندی این خسارت‌ها افزود: بخشی از این آسیب‌ها جزئی است که شامل شکستگی در، پنجره، شیشه و کناف واحدهای مسکونی می‌شود. بخش دیگری از خسارت‌ها کلی‌تر بوده و این واحدها نیازمند تعمیرات اساسی و بازسازی هستند و دسته سوم نیز مربوط به واحدهایی است که نیازمند تخریب و ساخت مجدد هستند.

سخنگو و مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان ادامه داد: نخستین خدمتی که شهرداری به شهروندان آسیب‌دیده ارائه می‌دهد، فراهم کردن شرایط اسکان موقت است تا خانواده‌ها در فضایی امن مستقر شوند و سپس مراحل بررسی و رسیدگی به خسارت واحدهای مسکونی انجام شود.

معرک‌نژاد تصریح کرد: تاکنون ۲۴۹ خانواده درخواست اسکان به مجموعه مدیریت شهری اصفهان ارائه داده‌اند که برای همه این خانواده‌ها شرایط اسکان فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: خانه‌های معلم و برخی هتل‌های سطح شهر از جمله فضاهایی است که برای اسکان موقت خانواده‌های آسیب‌دیده در نظر گرفته شده و خدمات لازم به این افراد ارائه می‌شود.