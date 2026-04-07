به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: دقایقی پیش یکی از نقاط خارج از محدوده شهری در غرب قم مورد اصابت پرتابه های دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت.
گزارشی از خسارات جانی در این خصوص اعلام نشده است.
قم- معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از حمله دشمن صهیونی آمریکایی به منطقهای در خارج از محدوده شهری خبر داد.
کد مطلب 6793966
نظر شما