  1. استانها
  2. قم
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

حمله دشمن صهیونی آمریکایی به منطقه‌ای در خارج از محدوده شهری قم

قم- معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از حمله دشمن صهیونی آمریکایی به منطقه‌ای در خارج از محدوده شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: دقایقی پیش یکی از نقاط خارج از محدوده شهری در غرب قم مورد اصابت پرتابه های دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت.

گزارشی از خسارات جانی در این خصوص اعلام نشده است.

کد مطلب 6793966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها