به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی امروز ۱۸ فروردین در جمع خبرنگاران و در بازدید از محل حادثه حمله دشمن به ساختمان فناوری اطلاعات این دانشگاه درباره آسیبدیدن مرکز هوش مصنوعی دانشگاه، ضمن ابراز تأسف از شرایط ایجادشده، اظهار داشت: از همه همکاران و همراهان عذرخواهی میکنم که امروز در چنین وضعیتی مجبور به میزبانی هستیم. دشمن به دنبال آن بود که ما نتوانیم کاربرد حوزه هوش مصنوعی را در جامعه پیادهسازی کنیم؛ اما قول میدهم روزی که این مجموعه بازسازی شد همه شما را مجدد دعوت کنیم.
وی با تشریح سابقه و مأموریتهای این مرکز افزود: این مجموعه پیش از این مرکز محاسبات بود و پس از آن خدمات گستردهای در حوزه محاسبات سریع ارائه میکرد.
رئیس دانشگاه شریف با تاکید بر اینکه کاربرد تجهیزات این مرکز کاملا غیر نظامی بود، ادامه داد: از تحلیل پخش آلودگی هوا تا مدلسازی نشت مواد نفتی در خلیج فارس، از جمله خدمات این مرکز بود. همچنین بانکها، بخش خصوصی و حدود ۷۶۰ شرکت دانشبنیان اطراف دانشگاه، خدمات IT خود را از این مرکز دریافت میکردند.
تجریشی با اشاره به مأموریت این مرکز در حوزه خدمات پایه هوش مصنوعی گفت: توجه به سیاستهای کلان کشور در حوزه هوش مصنوعی، این مرکز از دو سال گذشته تمرکز خود را به توسعه زیرساختهای مرتبط با هوش مصنوعی تغییر داد و زیرساختهای مورد نیاز را تامین کردیم.
وی خاطر نشان کرد: هیچ کشوری حاضر نیست زیرساختهای هوش مصنوعی را در اختیار سایر کشورها قرار دهد و فناوری کامل استفاده از این تجهیزات را به سایر کشورها ارائه کند؛ بنابراین ما مجبور شدیم همه چیز را خودمان یاد بگیریم، از چیدمان سرورها و سوئیچها تا توسعه زبان و نرمافزار مبتنی بر فارسی را خودمان انجام دادیم.
وی افزود: تا دو روز پیش از حمله دشمن به این مرکز تمام پردازشهای هوش مصنوعی برخی سرویسهای داخلی مانند «بله»، در همین مرکز انجام میشد.
رئیس دانشگاه شریف ادامه داد: همچنین ما به پزشکان نیز آموزش میدادیم که چگونه از این ابزارها استفاده کنند. توسعه آموزش مجازی یکی از اقداماتی که بود که در این مرکز انجام میشد.
تجریشی با اشاره به تخریب زیرساختها هوش مصنوعی گفت: برداشت ما این است که هدف قرار گرفتن این مرکز به دلیل پیشرفتهایی بوده که کشور در حوزه هوش مصنوعی کسب کرده است و دشمن نمیخواست ما به این فناوری دست پیدا کنیم.
رئیس دانشگاه شریف با اشاره به اعلام آمادگی بسیاری از ایرانیان خارج از کشور گفت: از دیروز تعداد زیادی از متخصصان خارج از کشور با دانشگاه تماس گرفتهاند و اعلام کردهاند که حاضرند برای بازسازی زیرساختها، با هزینه شخصی، کمک کنند. با توجه به اینکه این زیرساختها نیاز به برق زیاد و همچنین خنکسازی دارند، شرکتی نیز برای تأمین تجهیزات هواساز اعلام آمادگی کرده است.
وی با بیان اینکه در دانشگاهها تضارب آرا وجود دارد و این بسیار طبیعی است، ادامه داد: ولی چیزی که در این دو روز مشاهده میکنیم این است که تمام افرادی که نسبت به برخی سیاستها اعتراض دارند، پای کار آمدهاند و عنوان کردند که ما این دانشگاه ماست و از آن دفاع میکنیم.
وی با اشاره به بیانیه ۱۴ دانشگاه گفت: ما ۱۴ دانشگاه بودیم که دکتر امید به نمایندگی ما بیانیهای داد و در این نامه اشاره داشت که ما تابع نظام هستیم در برابر مقابله به مثل و زدن دانشگاهها.
رئیس دانشگاه شریف با بیان اینکه در حال حاضر جنگ سه ضلع دارد، گفت: ضلع اول میدان نبرد است که به خوبی در حال پیشروی است، ضلع دوم میدان خیابان است که مردم با شور و شوق فراوان حضور دارند و امروز میدان جدیدی شکل گرفته که میدان اتحاد آموزش عالی است.
وی ادامه داد: امروز تمامی دانشگاهها در این حوزه وارد شدند و میگویند که ما امروز در کنار یکدیگر برای توسعه علمی کشور قرار داریم و با هم این مملکت را میسازیم و خواهیم ساخت.
تجریشی با تأکید بر ضرورت نمایش واقعیت آسیبها به مردم، تاکید کرد: این آسیبها باید به مردم نشان داده شود ولی نه از بُعد ناامیدی بلکه از این بعد که بدانند دشمن نمیخواهد ما به این فناوری دست پیدا کنیم و نمیخواهد به توسعه برسیم.
وی افزود: ما دانشگاهها در کنار هم به این سمت میرویم که اگر ۶ کشور فناوری هوش مصنوعی را دارند و در اختیار سایر کشورها قرار نمیدهند، ما تبدیل به کشوری شویم که به سایر کشورها خدمات هوش مصنوعی بدهیم.
رئیس دانشگاه شریف تاکید کرد: ما جواب حمله به دانشگاهها را در عرصه علمی، تعداد مقالات و کاربرد علم در شرکتهای دانش بنیان خواهیم داد.
وی اظهار کرد: تخریب صورت گرفته و هیچ شکی در آن نیست اما در برابر آن، همبستگی و همدلی کمنظیری در حوزه علم شکل گرفته است. و من این اتحاد را در ۳۲ سال سابقه خود ندیدم؛ این سرمایهای است که باید آن را به دنیا نشان دهیم.
تجریشی افزود: باید از آموزش هوش مصنوعی از مقطع کودکستان شروع کنیم و تلاش میکنیم تعداد شرکتهای دانشبنیان اطراف دانشگاه از ۷۶۰ به هزاران برسد.
