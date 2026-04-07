به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حامدی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اعلام کرد: بر اساس این طرح، روزانه ۵ تن برنج با نرخ هر کیلو ۱۵۵۰ تومان در پنج محله کمبرخوردار و حاشیهنشین شهرستان سقز توزیع میشود.
وی افزود: در چارچوب این برنامه، هر روز یک تن برنج در محلات بهارستان بالا، قوخ، میدان جامی، صالحآباد و تازهآباد با نظارت مستقیم بازرسان واحد تنظیم بازار جهاد کشاورزی عرضه میشود و فرآیند توزیع بدون مشکل اجرا شده است.
حامدی ادامه داد: در جریان توزیع امروز، حدود ۵۰۰ خانوار از این سهمیه بهرهمند شدند و هدف اصلی این اقدام، حمایت از خانوارهای نیازمند و ارتقای امنیت غذایی آنان است.
وی در پایان یادآور شد: زمان و مکان توزیع روزانه برنج هر شب از طریق کانال رسمی فرمانداری سقز (شهرآنلاین) اطلاعرسانی خواهد شد تا دسترسی به این کالای اساسی برای همه خانوارهای واجد شرایط فراهم شود.
