حجتالاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: باتوجه به تمدید طرح «زندگی با آیهها» تا پایان جنگ تحمیلی سوم، ستاد اجرایی این طرح در استان برنامههای خود را تا پایان این ایام ادامه داده و کمیته قرآن، هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی، طرحهای متنوعی را متناسب با این ایام بازطراحی کردهاند.
وی با بیان اینکه بیش از هفت هزار نفر تا امروز عضو شبکه «سفیران آیهها» شدهاند، اظهار داشت: رسالت این شبکه، تبیین، تشریح و ترویج آیات پنجگانه مرتبط با ایام جنگ است.
به گفته حجتالاسلام سالاری مکی، آیات شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ»، «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ»، «وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ»، «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ» و «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» از جمله آیات مرتبط با جنگ هستند.
برگزاری اجتماعات حماسی در ۷۰ نقطه از استان
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تولیدات رسانهای صورت گرفته در این زمینه، افزود: کلیپهای سهدقیقهای، پوستر و سایر محتواهای مرتبط با این آیات در فضای مجازی و شبکههای استانی توزیع شده و در حال تبیین است.
وی ادامه داد: همچنین، آشنایی با «الهیات نبرد از منظر پنج آیه» در دستور کار مبلغین قرار گرفته و نمایشگاههای محتوایی و روایت محور «زندگی با آیهها» در مرکز استان و شهرستانها با هدف تشریح و تبیین این آیات و اصل طرح، در حال برگزاری است.
حجتالاسلام سالاری به طرحهای ویژه این مجموعه اشاره کرد و گفت: طرح ختم سوره فتح، دعای توسل و دعای ۱۴ صحیفه سجادیه همزمان با سراسر کشور به صورت مستمر از ابتدای جنگ تاکنون در اجتماعات حماسی انقلابی مردم که در بیش از ۷۰ نقطه شهری و روستایی به صورت شبانه و مستمر برگزار میشود، اجرا شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: مواکب فرهنگی، قرآنی و تبیینی هم در حاشیه این مراسمها با محتوای فاخر مرتبط با مععرف مربوط به جنگ بر علیه طاغوت فعال هستند.
وی با تأکید بر مشارکت گسترده نهادها و مجموعههای مختلف در این طرح، بیان کرد: علاوه بر جلسات مجموعههای قرآنی و جلساتی که در سطح استان برگزار میشود، مبلغین، ادارات و نهادهای مختلف، بیش از ۷۰۰ هیئت مذهبی، تشکل دینی، کانون فرهنگی و تبلیغی هم به مسئله «زندگی با آیهها» پرداختهاند که این فعالیتها به صورت هفتگی و در قالب فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی انجام میشود.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به فعالیت ۴۰ کانون فرهنگی و تبلیغی در این راستا، بیان کرد: حتی مجریان، سخنرانان و افراد مرتبط با جریان تجمعات حماسی در این تجمعات شبانه، معارف مرتبط با این طرح را در دستور ارائه دارند.
وی بیان کرد: همچنین، پویش ختم قرآن کریم نیز در فضای مجازی، جلسات مختلف، هیئتها و مراسمهای بزرگداشت مقام رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی برنامه ریزی شده است.
وی از پیگیریهایی برای قرار گرفتن کتیبههای این محصولات در سطح شهر و در منظر عموم مردم خبر داد و گفت: امید است که این فعالیتها در ترویج معارف قرآنی و مبانی دفاع مقدس در میان اقشار مختلف جامعه مؤثر واقع شود.
