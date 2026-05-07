فعالیت ۱۳ هزار و ۷۰۰ «سفیر آیه ها» در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح پنج شنبه در جلسه شورای راهبری بانوان، شهرستان قائن، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی خراسان جنوبی، بیان کرد: امروز خراسان جنوبی با برخورداری از ۱۳ هزار و ۷۰۰ «سفیر آیه‌ها»، نسبت به جمعیت خود از آمار قابل توجهی برخوردار بوده نشان‌دهنده توجه مردم به فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در سطح استان است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی مردم در تجمعات شبانه، افزود: امروز در جنگ بزرگی با سلاطین عالم هستیم که حضور مردم در کف خیابان، شیطان بزرگ را به زانو درآوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ غدیر، بیان کرد: لازم است موضوع غدیر بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر، بانوان می‌توانند نقش مؤثری در تبیین معارف ولایت و اهل‌بیت(ع) ایفا کنند.

حجت‌الاسلام سالاری ادامه داد: توجه به سبک زندگی دینی و سیره امام علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) می‌تواند در ارتقای معرفت دینی و تحکیم بنیان خانواده اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه مسائل و تحولات روز باید با نگاهی عمیق و تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در شرایط کنونی، حضور مؤثر در تجمعات شبانه و اجتماعات مذهبی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی قرآن کریم را مهم‌ترین محور در مسیر جهاد تبیین دانست و افزود: هیچ منبعی همانند قرآن نمی‌تواند در تبیین حقایق، تعمیق باورهای دینی و هدایت جامعه نقش‌آفرین باشد.

وی بیان کرد: انس با قرآن، مایه عزت، رشد و تعالی جامعه است و بنابر تاکیدات رهبر شهید انقلاب، باید تلاش شود مفاهیم قرآنی به باورهای عمیق و مسلمات فکری جامعه تبدیل شود.