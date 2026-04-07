تخریب کنیسه یهودیان نشانه دشمنی آمریکا و اسرائیل با ادیان توحیدی است

سیامک مرهصدق، نماینده سابق کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اقدام دشمن آمریکایی - صهیونیستی بر آسیب و تخریب ساختمان کنیسه یهودیان، گفت: این اولین بار نیست که دشمن صهیونیستی و آمریکا تضاد خودشان را با همه ادیان دینی و ارزشهای انسانی نشان میدهند. وی ادامه داد: کنیسه محل عبادت است، نه در آنجا فعالیت نظامی صورت میگرفت؛ نه پهپاد ساخته میشد و نه لانچری در آن وجود داشت. حمله به چنین مکانی نشاندهنده کینهای است که صهیونیسم و تروریسم آمریکایی نسبت به پیروان ادیان توحیدی از هر دینی دارند و اینکه اینها با هیچیک از ارزشهای ادیان الهی سازگار نیستند.
نماینده سابق کلیمیان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هجوم به اماکن دینی مقدس در تاریخ رفتارهای صهیونیستی اولین بار نیست؛ بارها سابقه داشته و متأسفانه در آینده هم تکرار خواهد شد. حتی بسیاری از حملاتی که در اروپا بهعنوان حملات تروریستی علیه اماکن یهودی معرفی میشود، بدون شک توسط اسرائیل هدایت میشود تا اختلاف میان پیروان ادیان توحیدی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: البته آنها نمیدانند که همه پیروان ادیان توحیدی به ویژه در جمهوری اسلامی ایران همواره در مسیر اهداف مشترک، منافع ملی و ارزشهای مشترک توحیدی حرکت میکنند. این رفتارها فقط باعث افزایش همبستگی پیروان ادیان توحیدی، نهتنها در ایران و غرب آسیا بلکه در سراسر جهان، خواهد شد و به دنیا ثابت میکند که ادعاهای تروریستهای آمریکایی و اسرائیلی درباره حقوق بشر صرفاً شعار است و آنها به هیچ اصل انسانی پایبند نیستند.
وی درباره آسیبها و تخریبهایی که در ساختمان کنیسه یهودیان اتفاق افتاده است، گفت: تعدادی از کتب مقدس که در آن محل وجود داشته و از دیدگاه یهودیان ارزشمند و مقدس محسوب میشود، تخریب شدهاند. کنیسه از بین رفته و حال سرایدار کنیسه هم وخیم است. همه این موارد نشاندهنده شدت آسیبی است که به این مکان وارد شده است.
نماینده کلیمیان در دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنده مدتهاست که دیگر امیدی به نهادهای حقوق بشری بینالمللی ندارم. این نهادها هیچگاه برای مفاهیم انسانی و بشری اقدام مؤثری انجام نمیدهند، بلکه بیشتر در جهت توجیه اقدامات قدرتهای بزرگ مانند آمریکا عمل میکنند. آیا تا به حال اقدام مؤثری برای مردم غزه انجام دادهاند؟ نهایتاً یک محکومیت صادر میکنند که آن هم هیچ ارزشی ندارد.
مرهصدق تاکید کرد: وظیفه همه مردم آزادیخواه جهان است که بهصورت عملی و با روشهای اجرایی علیه اسرائیل و آمریکا وارد عمل شوند و این توطئه شوم را که برای از بین بردن اتحاد مردم خاورمیانه و ایجاد آشوب در منطقه طراحی شده است، خنثی کنند.
