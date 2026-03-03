به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس با صدور بیانیه‌ای ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و ایستادگی یکپارچه تمامی آحاد ملت ایران تأکید کردند.

متن بیانیه نمایندگان اقلیت‌های دینی در پی شهادت رهبر انقلاب به شرح زیر است:

به نام خدا

شهادت مظلومانه رهبر فرزانه و فرمانده کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای(قدس‌سره)، و نیز شهادت جمعی از فرماندهان، هم‌وطنان و دانش‌آموزان بی‌گناه میناب که در نتیجه تجاوز آشکار و اقدام جنایتکارانه دولت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، موجی از اندوه و تأثر عمیق در میان ملت شریف ایران و تمامی آزادگان جهان برانگیخت.

این شهیدان سرافراز، با ایمان راسخ و روحیه‌ای سرشار از ایثار، جان خویش را در راه صیانت از عزت، استقلال و سربلندی ایران نثار کردند و نام خویش را در زمره مدافعان راستین کرامت انسانی و ارزش‌های الهی جاودانه ساختند. بی‌تردید، خون پاک آنان نه‌تنها موجب تضعیف اراده ملت ایران نخواهد شد بلکه بر انسجام ملی، همبستگی عمومی و عزم راسخ ملت در پاسداری از آرمان‌های والای الهی و ملی خواهد افزود.

ما، نمایندگان ادیان توحیدی در مجلس شورای اسلامی، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های معظم شهدا و ملت بزرگ ایران، این اقدام جنایتکارانه و نقض فاحش اصول مسلم حقوق بین‌الملل را قویا محکوم می‌کنیم و آن را مصداق بارز تجاوز و نقض حاکمیت ملی یک کشور مستقل می‌دانیم.

در این مقطع حساس، با ادای احترام به رشادت‌ها و جانفشانی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کیان کشور و حفظ امنیت و آرامش ملی، بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و ایستادگی یکپارچه تمامی آحاد ملت ایران تأکید می‌ورزیم.

ما بر این باور راسخ تأکید می‌کنیم که بر اساس سنت‌های الهی و تعالیم ادیان توحیدی، حق بر باطل پیروز خواهد شد و عزت و سربلندی، سرانجام از آنِ ملت‌های مقاوم، مؤمن و حق‌طلب خواهد بود.

این بیانیه به امضای گقارد منصوریان نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران، همایون سامه‌یح نجف آبادی نماینده کلیمیان کشور، آرا شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال کشور، شارلی انویه تکیه، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی کشور و بهشید برخوردار نماینده زرتشتیان کشور رسیده است.