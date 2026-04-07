همایون سامهیح نجف آبادی نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اقدام دشمن آمریکایی-صهیونیستی مبنی بر آسیب و تخریب ساختمان کنیسه یهودیان، اظهار کرد: این عمل نشاندهنده این است که آنها با همه ادیان مخالف هستند و برایشان فرقی نمیکند که مرتکب چه جنایتی شوند.
وی بیان کرد: رژیمهای اسرائیل و آمریکا میدانند که مواضع جامعه کلیمیان ایران دقیقاً با مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران تطابق دارد و هیچ تفاوتی بین این دو وجود ندارد.
نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با آشناییای که این رژیمها از نگاه ضدصهیونیستی ما دارند، متاسفانه عقدههای خود را به اماکن مذهبی ما وارد کردهاند. این مکانها هم از نظر تاریخی و هم مذهبی اهمیت ویژهای دارند. این اقدام باعث تأسف شدید جامعه کلیمیان ایران شده است. کماکان، هر چقدر هم فشار وارد شود، موضع ما نسبت به اسرائیل و آمریکا همان موضع رهبر انقلاب اسلامی است.
وی افزود: در این مکانها، تعدادی از نسخههای تورات نیز وجود داشت که برای ما بسیار محترم هستند. در حال حاضر، گروهی از افراد در تلاشند تا نسخههای تورات را از زیر آوار بیرون بیاورند، اما در نهایت این اقدام از هر نظر دور از انسانیت و اخلاق است.
سامهیح نجف آبادی بیان کرد: همانطور که میدانید، در جنگها، حتی جنگهای رژیم صهیونیستی، آسیبهای فراوانی به مساجد مسلمانان و اماکن مذهبی مسیحیان وارد شده، حالا نوبت کلیمیان رسیده است.
وی تاکید کرد: همانطور که ما همیشه گفتهایم، رژیم صهیونیستی رژیمی است که تنها از یهودیت سوءاستفاده میکند و برای پیشبرد اهداف خود، خود را به یهودیت پیوند میدهد، در حالی که این رژیم یک رژیم غیر دینی است و حتی ضد یهودیت نیز به حساب میآید.
وی تاکید کرد: ما این اقدام را بهشدت محکوم میکنیم و امیدواریم هرچه سریعتر این جنگ به نفع جمهوری اسلامی پایان یابد.
