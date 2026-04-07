طرح آبرسانی از سد طالقان به قزوین ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه‌ای در خصوص طرح‌های آبی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های آبی استان اعلام کرد: در سال گذشته اعتبارات شرکت آب منطقه‌ای به‌صورت بی‌سابقه‌ای تخصیص یافت.

وی افزود: براساس قانون ۱۴۰۴، هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب بود که در نهایت با حدود هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان، ۱۵۴ درصد تخصیص ثبت شد و این میزان تخصیص نتیجه پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد استان است.

استاندار قزوین افزود: طرح آبرسانی از سد طالقان نیز امسال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده و از مجموع مصوبات سفر ریاست‌جمهور، حدود ۲۴ درصد اعتبارات معادل ۳.۶ همت به طرح‌های آب منطقه‌ای اختصاص یافته است که نشان‌دهنده اهمیت این پروژه‌ها در سیاست‌های دولت است.

نوذری اجرای طرح آبرسانی از سد طالقان را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حیاتی استان دانست و گفت: این طرح برای تأمین آب شرب ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا در حال اجراست و اکنون ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. فاز دوم این پروژه در مسیر ۳۵ کیلومتری آبیک تا مهرگان توسط شرکت جهاد نصر و قرارگاه خاتم‌الانبیاء در حال پیشرفت است.

وی به پروژه‌های سدسازی استان اشاره کرد و گفت: سد بالاخانلو به عنوان دومین سد مهم استان برای تأمین آب شرب ۵ شهر و ۳۰ روستا در بوئین‌زهرا به مرحله آبگیری رسیده و اکنون حدود ۸۰۰ هزار مترمکعب آب پشت سد جمع شده است.

نوذری در پایان گفت: در خصوص سد نهب نیز اقدامات لازم برای تأمین آب کشاورزی شهرستان‌های تاکستان و بوئین‌زهرا انجام شده و امیدواریم با بهره‌برداری از سر دهنه‌ها، نیاز آب کشاورزان پایین‌دست به‌طور کامل تامین شود.