به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن خمینی در پی شهادت سردار مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام تسلیتی را صادر کرد.

شهادت سردار خادمی فرمانده فداکار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به محضر فرماندهی کل قوا، پاسداران انقلاب و مردم شریف ایران تسلیت عرض می کنم.

ترورهای زبونانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی خللی در مقاومت ملت ایران پدید نمی آورد و مسیر پر افتخار دفاع از ایران اسلامی، با حضور بی تزلزل ملت همیشه در صحنه و رزمندگان دلیر آن تداوم دارد.

اینجانب برای این شهید عزیز، حشر با سید و سالار شهیدان و خیل عظیم شهدا را خواستارم و برای روح این شهید علوّ درجات را از محضر خدای متعال خواستارم.