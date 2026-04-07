  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

ترورهای دشمن خللی در مقاومت ملت ایران پدید نمی‌آورد

سید حسن خمینی گفت: ترورهای زبونانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی خللی در مقاومت ملت ایران پدید نمی آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن خمینی در پی شهادت سردار مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام تسلیتی را صادر کرد.

شهادت سردار خادمی فرمانده فداکار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به محضر فرماندهی کل قوا، پاسداران انقلاب و مردم شریف ایران تسلیت عرض می کنم.

ترورهای زبونانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی خللی در مقاومت ملت ایران پدید نمی آورد و مسیر پر افتخار دفاع از ایران اسلامی، با حضور بی تزلزل ملت همیشه در صحنه و رزمندگان دلیر آن تداوم دارد.

اینجانب برای این شهید عزیز، حشر با سید و سالار شهیدان و خیل عظیم شهدا را خواستارم و برای روح این شهید علوّ درجات را از محضر خدای متعال خواستارم.

کد مطلب 6794548
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها