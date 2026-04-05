سلاح پنهان سید حسن نصرالله در اتاق جنگ چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، تصور کنید در کانون یکی از پیچیدهترین جنگها هستید. آسمان پر از التهاب است و هر لحظه خبر تازهای مخابره میشود. در چنین شرایطی، فرمانده چگونه میتواند با قلبی آرام و ذهنی متمرکز، معادلات را مدیریت کند؟ راز این طمأنینهی شگفتانگیز، نه در تسلیحات نظامی، که در یک «سلاح پنهانِ درونی» نهفته است.
«نشر بینالملل» با عرضه کتاب «راه آسمان»، خواننده را به خصوصیترین لایههای فکری شهید سید حسن نصرالله میبرد. این کتاب که ترجمهای روان و هنرمندانه از حمیدرضا میررکنی بنادکی است، یک متنِ خشکِ دانشگاهی نیست؛ بلکه حاصل شبنشینیهای سلوکی و پدرانه سید مقاومت با جوانانی است که خود را برای سختترین میدانها آماده میکردند.
در «راه آسمان»، مخاطب با چهرهای روبرو میشود که عرفان را نه برای گوشهنشینی، بلکه برای خط مقدم جنگ میخواهد. او با زبانی ساده و برداشتی کاربردی از کتاب «آدابالصلاة» امام خمینی (ره)، به ما یاد میدهد که چگونه فریضهای مانند نماز میتواند از یک عادت تکراری، به «زرهِ روان» و «موتور تجدید قوا» تبدیل شود.
