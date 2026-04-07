به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک تعزیرات بروجرد چند محموله قاچاق را کشف و یک نانوایی متخلف را پلمب کرد.

وی گفت: گشت شبانه تعزیرات بروجرد با همکاری پلیس آگاهی و بسیج اصناف، در یک عملیات میدانی موفق شد مقادیر قابل‌توجهی کالای قاچاق را کشف و با تخلفات گسترده برخورد کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: در نخستین مرحله این گشت، مقدار زیادی شیرخشک قاچاق از یک خودروی عبوری کشف و ضبط شد. در ادامه نیز مأموران در بازرسی از خودروی دیگری، ۱۲۰ کیسه آرد قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

شاهی، بیان داشت: همچنین در جریان این عملیات، یک نانوایی که در شرایط حساس موجود اقدام به تعطیلی غیرموجه کرده و شبانه نان تولید و به دامداری‌ها عرضه می‌کرد، شناسایی و پلمب شد. آرد موجود در این واحد نیز جمع‌آوری و برای حفظ جریان خدمات‌رسانی، به نانوایی‌های دیگر شهرستان منتقل شد تا در چرخه قانونی پخت و عرضه به مردم قرار گیرد.