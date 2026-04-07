به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونیو گوترش»، با تأکید بر پایبندی به قوانین بینالمللی، اعلام کرد که هیچ هدف نظامی نمیتواند مبنایی برای تخریب گسترده زیرساختهای حیاتی یا تحمیل رنج عمدی به غیرنظامیان باشد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا بار دیگر ادعاهای خود درباره ایران را تکرار و با تکرار اظهارات سخیف مدعی «پایان یک تمدن» و تغییرات اساسی در ایران شد.
ترامپ در نخستین سخنرانی خود برای آمریکاییها نیز یک ماه پس از این جنگ بی دلیل ادعاها و توهمات هفته های اخیر خود را تکرار ومدعی بازگرداندن ایران به «عصر حجر» شد.
نظر شما