به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد از ثبت و دریافت حجم بالای گزارش ها درباره شنیده شدن صداهای شدید ناشی از عبور پرنده های پرسرعت و تنش های اخیر در آسمان خبر داد و بیان داشت: ویژگی های جغرافیایی و کالبدی تهران باعث می شود امواج صوتی پرقدرت در شهر ماندگارتر، بازتابیتر و اثرگذارتر از حد معمول باشند.
او با اشاره به تأثیر این تنش های صوتی بر مناطق مختلف پایتخت افزود: در مناطق مرکزی و جنوبی تهران، به ویژه در محلههایی با ساختمانهای قدیمی و عایق بندی ضعیفتر، شدت این صداها بیشتر احساس میشود. در بخشهای شمالی نیز با وجود کیفیت بهتر ساختوساز، انعکاس امواج صوتی در دامنههای البرز موجب شنیده شدن چندباره موجهای شوک می شود.
عباس نژاد، نبود شبکه جامع پایش صداهای غیرعادی در تهران را یکی از چالشهای مدیریت آلودگی صوتی عنوان کرد و توضیح داد: ایستگاههای موجود عمدتاً برای سنجش آلودگی صوتی ترافیکی طراحی شدهاند و قادر به ثبت دقیق امواج پرقدرت نیستند. همین محدودیت، تشخیص منشأ و شدت این صداها را دشوار می کند و موجب افزایش نگرانی عمومی میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران توصیه کرد: شهروندان هنگام شنیدن صداهای شدید در فضاهای داخلی دور از پنجره حضور داشته باشند و در صورت امکان از روشهای ساده عایقبندی برای کاهش نفوذ صدا استفاده کنند.
او تأکید کرد: در شرایط انتشار صداهای غیرعادی، توجه مدیریتی، ارتقای زیرساختهای پایش و رعایت نکات ایمنی فردی بیش از گذشته ضرورت دارد.
