به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم بیانیهای به دنبال پایان جنگ و پیروزی ایران به شرح ذیل صادر کرد:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ یَخْذُلْکُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِی یَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
مردم عزیز ایرن؛
خدا قوت، گل کاشتید.
به سنت ها و وعده های الهی اعتماد و عمل کردید.
وعده های الهی تخلف ناپذیر است: اِن تَنصُروا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم.
با خشم و صبر و مقاومت خود، مسیر آینده تاریخ را به نفع جبهه حق تغییر دادید.
ولی هنوز کار تمام نشده، امام علی (علیه السلام) می فرمایند:ولکِنِ الحذَرَ کُلَّ الحَذَرِ مِن عَدُوِّکَ بَعدَ صُلحِهِ؛ فإنَّ العَدُوَّ ربّما قارَبَ لِیَتَغَفَّلَ، فَخُذْ بِالحَزمِ، واتَّهِمْ فی ذلکَ حُسنَ الظَّنِّ.(اما پس از صلح ، از دشمن خود سخت برحذر و هشیار باش ؛ زیرا گاه دشمن خود را نزدیک می سازد ، تا غافلگیر کند ؛ پس محتاط و دور اندیش باش و به دشمن خوشبین مباش).
و نیز به تعبیر امام شهیدمان اعلی الله مقامه (مذاکره نوعی جنگ است) پس باید چونان گذشته، بلکه قوی تر، هر روز و هر شب در میدان بمانیم.
عملیات روانی دشمن و تلاش تفرقه افکنان از این به بعد تشدید خواهد شد، با بصیرت بی نظیرتان آن را هم قطعاً بی تأثیر خواهید کرد.
راه امام راحل کبیرمان و خط امام بزرگ شهیدمان را در اطاعت محض از ولی امر، رهبر و امام جدیدمان حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای، قویتر از گذشته ادامه خواهیم داد.
قم- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات روانی دشمن و تلاش تفرقه افکنان از این به بعد تشدید خواهد شد، با بصیرت بی نظیرتان آن را هم قطعاً بی تأثیر خواهید کرد.
