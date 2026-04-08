زنگنه: پیروزی⁩ ایران به مدد همبستگی ⁧میدان⁩ و ⁧خیابان⁩ به دست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «آمریکا بعد از چهل روز، از «تسلیم بی قید و شرط» و «محو ایران از نقشه جهان» و «پایان یافتن تمدن ایران» به «قبول شروط ۱۰گانه ایران به عنوان مبنای مذاکره» و «باز شدن تنگه هرمز با نظارت ایران» رسید. این یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران است که به مدد همبستگی میدان و خیابان به دست آمد.»
