به گزارش خبرگزاری مهر، عضو فقهای شورای نگهبان در پیامی چهلمین روز شهادت قائد کبیر حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای را تسلیت گفت.
متن پیام آیتالله سید محمدرضا مدرسییزدی عضو فقهای شورای نگهبان به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعالَمِین وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ لعنةُ الله عَلی أعدَائِهم أجمَعِین
«حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَی أَسْیَافِهِمْ؛ آگاهانه با دشمن به مبارزه برخاستند» [۱]درگیریها و نبردها تقریباً همیشه همراه بشر بوده است؛ از وقتی که خداوند متعال فرمود:
(إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ) [۲]«من در روی زمین، جانشینی قرار خواهم داد.» فرشتگان گفتند: «پروردگارا!» آیا کسی را در آن قرار میدهی که فساد و خونریزی کند؟!»
اخطار این معنا نواخته شد و با خطاب (اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُو؛ (از مقام خویش) فرود آیید، در حالی که بعضی از شما نسبت به بعض دیگر، دشمن خواهید بود!) [۳]تثبیت گردید؛ و این همه دارای حکمت است. باید انواع موجودات آفریده شوند و هر کدام به فراخور استعداد، به کمال و غایت خود برسند (أَعْطی کُلَ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی؛ خداوند به هر موجودی، آنچه را لازمه آفرینش او بوده داده؛ سپس هدایت کرده است ) [۴]؛ و اگر کسی به کمال خود نائل نشد، به سوء اختیار خود باشد و در عین حال حجّت نیز بر او تمام باشد.
اگر به شیطان مهلت داده نشده بود، چگونه پلیدی او آشکار و چگونه عنصر نوری آدم و کمال بعدی او به فعلیت میآمد و آشکار میشد.
اگر نمرود نبود، عظمت ابراهیم علیه و علی نبینا و آله السلام چگونه آشکار میشد.
اگر فرعون نبود، چگونه عظمت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام آشکار میشد؛ و اگر ابوجهل و ابولهب و سایر صنادید قریش نبودند، چگونه عظمت پیامبر اسلام و اصحاب راستینش آشکار میشد؛ و اگر به یزید مهلت داده نشده بود، کجا عظمت امام حسین و اصحاب آن بزرگوار آشکار میشد؛ و اگر امروز جبهة استکبار به سرکردگی آمریکا و کارگردانی رژیم صهیونی نبود، کجا این نیروی نهفته در ملّت ایران بروز مییافت و این ملّت الهی اینچنین خود را نشان میداد و چگونه رذلها و پستها از صفوف پاکان جدا میشدند.
(الم * أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ * وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبِین) [۵]الم * آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: «ایمان آوردیم»، به حال خود رها میشوند و آزمایش نخواهند شد؟! * ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم (و اینها را نیز امتحان میکنیم)؛ باید علم خدا درباره کسانی که راست میگویند و کسانی که دروغ میگویند تحقق یابد؛ و اساساً مرگ و زندگی برای آزمایش آفریده شده است.
(الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) [۶]آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل میکنید.
اگر رذالتها، جنایتها و وحشیگریهای آمریکا به عنوان پیشانی تمدّن و پرچمدار حقوقِ بشر غربی و امنیّت جهانی نبود، کجا غرب اینچنین رسوا میشد. هرچه متفکّران و عالمانِ واقعبین، از مفاسد غرب میگفتند، یک عدّهای بیدار نمیشدند و بلکه چهبسا بر جهالتشان افزوده میشد.
هر چه از بیرحمی و قساوت آمریکا و غرب گفته میشد، عدّهای باور نمیکردند، تا جنایت وحشتناک مدرسة شجرة طیّبة میناب رخ داد که طبل رسوایی غرب و رژیم صهیونی آنچنان به صدا درآمد که حتّی بعض همپیمانان آنان نیز نتوانستند از آن بگذرند. چه جنایت عجیبی! حدود ۱۸۶ طفل بیگناه و کودک معصوم را بدون هیچ سابقه و در یک جنایت آغازین، در روز روشن بدون هیچ بهانهای حتّی ساختگی، به شنیعترین وجه قتل عام کنند و ادعای حقوق بشر و نظم و قوانین بینالملل کنند و اینکه میخواهند دموکراسی را برای ایران به ارمغان بیاوند.
آیا دیگر کسی باقی مانده که بویی از انسانیّت برده باشد و به ماهیّت پلید اینها پی نبرده باشد و نفهمد که اینها آفت انسانیّت بر روی کرة خاکی هستند و باید خودشان و ریشههایشان محو شوند. آیا دیگر کسی هست که نفهمیده باشد که این نظام غربی است که اپستین و همپالکیهایش را به جامعه تحویل میدهد و آنان را بر مردم مسلّط میکند و به حکومت آنان مشروعیت میدهد!
آیا خطر صهیونیسم که جهان بشریت را تهدید میکند تا این اندازه برای همه محسوس شده بود!
آیا تا این اندازه روشن شده بود که این زنجیرهای استعمار است که ملتها مخصوصاً ملتهای مسلمان را عقب نگهداشته و آنان را از پیشرفت در علم و فنّاوری محروم کرده است و در نتیجه جهانخواران بر سرنوشت آنان چیره گشتهاند.
ایران اسلامی، امروز با گسستن این زنجیرها و با تکیه بر دستآوردهای فنّی و بسیار حساس بومی، بزرگترین و قلدرترین کشورهای دارای فنّاوریهای پیشرفته را، حتّی در صحنة نبرد به چالش جدّی کشیده است و آنان را به خاک سیاه نشانده است.
همة تلاش دشمنان این است که این روند متوقّف یا به مهار آنها درآید. آنها نمیتوانند ببینند که ملّتها، مستقل و آزاد باشند؛ خصوصاً ملّتهای مسلمان و بهویژه ملّت رشید ایران.
آیا کسی به این وضوح دریافته بود که اسلام عزیز و فرهنگ علوی و حسینی میتواند اینچنین نیروهای نهفته در یکایک ملّت را آزاد کند و به آنها قدرت، شجاعت و همّت بسیار بلند ببخشد.
آیا تا این اندازه برای همه آشکار شده بود که دستنشاندههای استعار در منطقه، از هیچ اصالتی برخوردار نیستند و اربابانشان برای آنها و حکومتهایشان به اندازة فضلة مگسی ارزشی نمیشناسند و هرگاه اراده کنند آنان را به زشتترین و پستترین روش زیر سمّهای خود له میکنند و آب دهن بر آنها میافکنند.
آیا هیچ قدرتی میتوانست به برخی بفهماند که ادّعای مذاکره و صلح و همکاری، فریبی است که از جنگ خطرناکتر است؛
(لا یَرْقُبُوا فِیکُمْ إِلًّا وَ لا ذِمَّةً) [۷]درباره هیچ مؤمنی حق خویشاوندی و پیمان را رعایت نمیکنند؛ و اساساً هیچ مصداقی برای (وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ؛ و اگر به صلح و آشتی گرایند) [۸]نمیباشد، بلکه عمل آنها بخشی از جنگ و مصداق بیّن (وَ إِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ فَإِنَ حَسْبَکَ اللَّه؛ و اگر بخواهند تو را فریب دهند، خدا برای تو کافی است) [۹]است؛ و جای (فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَکُمْ؛ پس هرگز سست نشوید و (دشمنان را) به صلح (ذلّتبار) دعوت نکنید در حالی که شما برترید، و خداوند با شماست) [۱۰]میباشد.
آیا هیچ بیانی میتوانست به برخی بفهماند که نباید بیجهت دل مردم را خالی کنند و آنها را بترسانند، این شیطان است که دوستان خودش را میترساند. مسلمان نباید از غیر خدا بترسد؛
(إِنَّما ذلِکُمُ الشَّیْطانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیاءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین) [۱۱]این فقط شیطان است که پیروان خود را (با سخنان و شایعات بیاساس) میترساند. از آنها نترسید! و تنها از من بترسید اگر ایمان دارید.
آیا هیچ قدرتی میتوانست اینچنین دلهای مردم را به هم نزدیک کند که همچون پیکر واحد، در مقابل دشمن بایستند و خدای متعال با مهلت دادن به این ستمگران، این هماهنگی دلها را پدیدآورد؛
(وَ لکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیم) [۱۲]ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد! او توانا و حکیم است؛ و اینچنین است که باید رهبر عزیز با صبغة زیبای شهادت، به ملاقات پروردگار بشتابد و میراثی عظیم و گنجینهای پایان ناپذیر از هدایت، مدیریت، شجاعت و فداکاری در راه قرآن و عترت را برای یکایک مردم ما و همة حق طلبان عالم به یادگار بگذارد. درود بر او و امام کبیر و همة شهدا و جانبازانی که مشعل هدایت شدند و راه سعادت را بر همه گشودند.
مردم ما امروز آشکارا میبینند که عزّت، شرف، ناموس، مال، جان، وطن و دین آنان توسّط رذلترین و خبیثترین، بیرحمترین، بیشرفترین، غیرقابل اعتمادترین و قلدرترین رژیمهای طول تاریخ مورد هجوم پیدرپی و وحشیانه قرار گرفته و راه چارهای جز حضور مقتدرانه و شجاعانه برای آنها باقی نگذاشته است. مردم با تمام وجود حسّ کردهاند که باید با توکّل بر خدای بزرگ، در مقابل ستمکاران بایستند و از عزّت و شرف و مال و ناموس و وطن و دین خود دفاع کنند.
مردم از دین خود و تاریخ خود و تاریخ دیگران و تجربههای مکرّر فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان، سوریه، بوسنی و هرزگوین، آمریکای لاتین، آفریقا و ... آموختهاند که لحظهای درنگ، روزگار سیاهی را برای آنان رقم خواهد زد و یقین پیدا کردهاند که ایستادگی و نبرد بیامان با خصمِ پست، روزگار روشن و پیروزی شیرین را برای آنان به ارمغان خواهد آورد.
دشمن انگیزهای جز زیادهخواهی و قدرتطلبی لجام گسیخته و طمعورزیهای جاهلانه ندارد و هیچ محرّک استوار و پایداری او را به صحنه نیاورده و وقتی ملّتی با عزمی راسخ و انگیزهای استوار و پایدار و با اعتماد به پرودگار عالم، در مقابل ستمگران هرزة زیاده طلبِ بدون انگیزة استوار و پایدار قرار گیرد، به إذن الله پیروز است؛
(إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُم) [۱۳]اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری میکند و گامهایتان را استوار میدارد.
خدای متعال اهرمهای مادّی و معنوی پرقدرتی را در اختیار این ملّت قرار داده؛ از ایمان عمیق و عشق به پیامبر و اهل بیت او صلوات الله علیهم، تجربة بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی، تجربة موفّق در مقابل جنگ تحمیلی رژیم بعثی، پشت سرگذاشتن فتنههای گروهکها و نظائر آنها، هوش سرشار، دانشمندان متعدّد در رشتههای گوناگون، موقعیت سوق الجیشی در دریا و زمین و هوا، هدایتها و راهنماییهای رهبر کبیر و رهبر شهید اعلی الله مقامهما و سایر متفکّرین و دانشمندان و شهدا، جمعیّت گسترده، روحیة تلاش همراه دعا و تضرّع و توسّل و ... اینها همه تضمینکنندة نصرت نزدیک الهی است؛
(أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ) [۱۴]آگاه باشید، یاریِ خدا نزدیک است.
اکنون که در آستانة چهلمین روز پرواز آن روح خدایی به ملکوت أعلی قرار داریم، گرچه دیگر ملّت و همة آزادگان جهان از هدایتها و حماسهها و شورآفرینیها، مدیریتها و همة نعمتهای سرچشمه گرفته از آن انسان الهی محروم گشتهایم و اینها خسارتهایی جبران ناپذیر است که «لایسدّها شیءٌ؛ هیچ چیزی نمیتواند آن را جبران کند»، و نیز در این مدّت داغ شهادت انسانهای والا و با عظمتی بر جان ما نشست که هر کدام برای درهم کوبیدن کوهی کافی بود، امّا
(وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ * الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ * أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) [۱۵]و بشارت ده به استقامتکنندگان * آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان میرسد، میگویند: «ما از آنِ خدائیم؛ و به سوی او بازمیگردیم!» * اینها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها هستند هدایتیافتگان؛ و (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِین) [۱۶]همانا خداوند با صابران است؛ و رحمت خداوند بر این ملّت گسترش یافت و با انتخاب خلف صالحِ رهبر شهید به رهبری و انسجام ملّت و فداکاریها و پیروزیهای نیروهای مسلّح و حافظان امنیت و حضور انبوه و پیوستة ملّت، نفحههای ظفر به وزیدن آمده است و به عنایت حضرت حقّ جلّ و علا، صبح پیروزی حق و منکوب شدن جبهة باطل نزدیک است.
(أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیب) [۱۷]آیا صبح نزدیک نیست؟ای خدای بزرگ تو را میخوانیم که ما را رهرو راه شهدا این سرافرازان همة تاریخ قرار بده که راه آنان راه خدا، راه رسول خدا، راه اهل بیت رسول خدا و راه کتاب خداست و همة آنان را در أعلی علّیین جایگزین بفرما و ما را به آنان ملحق بفرما. بجاه محمّدٍ و آله الطاهرین. آمین یا ربّ العالمین.
أللهم أظفرنا علی اعدائنا سریعاً عاجلاً وافتح لنا فتحاً یسیراً مبیناً واکتب لنا النصر فی البر و البحر نصراً عزیزاً و ارزقنا منک العافیة و الأمان و حسن الإیمان و عجّل لولیّک الفرج و العافیة واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره؛ بحق محمدٍ و آله الطاهرین.
