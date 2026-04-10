به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن مدرسی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: یکی از آثار مهم تقوا در عرصههای مختلف، به ویژه جهاد و جنگ، این است که انسان احساس تنهایی نمیکند؛ جهاد و جنگ آزمایش صبر، ایمان و تقوا است و سنت خداوند بر نصرت است.
وی افزود: در دل ریزشها، رویشها را باید دید و نباید از تعداد زیاد دشمن ترسید، تقوا و صبر طبق وعده الهی در نهایت به نصرت منجر میشود.
امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت چهلمین روز شهادت رهبر شهید ایران و مردم عنوان کرد: از ویژگیهای مهم رهبر شهید اعتقاد عمیق ایشان به خداوند و قدرت خداوند بود و در سختترین لحظات تاریخ از اعماق جان ایمان داشت که قدرتهای استکبار در برابر قدرت خداوند پوچ هستند.
وی افزود: شهید ما ملت ما را از دام خودباختگی در برابر استکبار نجات داد و طلسم ترس از آمریکا را شکست؛ ایشان همواره میفرمودند که باید عمیقا احساس کنیم که خدا با ما است و خداوند با هر جبههای که باشد، آن جبهه قطعا پیروز است.
مدرسی ادامه داد: تحلیل ماهیت انقلاب از محور تحلیل رهبران این انقلاب هیچ وقت جداشدنی نیست؛ در پیام رهبر انقلاب اسلامی در سالروز چهلمین روز شهادت امام شهید بر اهمیت نقش مردم در جنگ رمضان و پیروزی بر آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
وی تصریح کرد: رهبر انقلاب بر گرفتن غرامت از متجاوزان و ورود مدیریت تنگه هرمز به مرحله جدید تاکید کردند و در پیام ایشان به حضور موثر مردم در میدانها و روحیه جهادی آنها اشاره شد.
امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در خصوص آتشبس تحت عنوان سکوت صحنه نبرد گفت: این به معنای آن است که جنگ هنوز تمام نشده و دست نیروهای مسلح بر ماشه است و مردم نیز همچنان در صحنه هستند؛ ایشان تاکید کردند که فریادهای مردم بر نتیجه مذاکرات موثر خواهد بود و حضور مردم دست ولیفقیه، قوای مسلح و سیاسیون را باز نگه میدارد.
وی ادامه داد: در تاریخ ایران بیسابقه است که طی ۴۰ روز دو قدرت جهان حتی نتوانستند سانتیمتری از خاک ایران را تسخیر کنند، کمبودی در مایحتاج مردم ایجاد نشد، شخصی مهاجرت نکرد، یک سرباز و یا فرمانده ما تسلیم نشد، یک مسئول دولتی استعفا نداد و هیچکس پناهنده نشد و دست آخر کشور متجاوز اعلام آتشبس کرد که این یعنی جمهوری اسلامی ایران یک ابرقدرت است که با همراهی ملت ایران این مورد نشان داده شد.
مدرسی با اشاره به شرایط لبنان تاکید کرد: حزبالله بازوی جبهه مقاومت و پاره تن ما است، و دل ما از وضعیت حزبالله خون است؛ همه میدانند که آخرین حربه دشمن ایجاد شک و شبهه است، اما هیچکس حق ندارد به دیگران تهمت بزند و به درایت و نظارت رهبری بدبین کند.
