به گزارش خبرگزاری مهر، میثم حسینی در این ارتباط اظهار کرد: چهل روز از واقعه جانگدازی که امت اسلام در فقدان امام آزادگان و مستضعفان، اسوه جهاد و استقامت و جگرسوزترین سوگ تاریخ معاصر خویش را تجربه کرد می‌گذرد.

حسینی افزود: مراسم معنوی با کلام حجت الاسلام هاشم‌پور و مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت(ع) فرشید پورسعادت و محمد دهقانی و همچنین اسماعیل محرابی و احمد ایرانمنش با عزاداری سنتی با خواندن اشعار حماسی و شهدایی خود یاد و خاطره و تجدید میثاق با رهبر شهید را زنده نگه می‌دارند.

مسئول هیئت محبان العباس(ع) ادامه داد: این ویژه برنامه از چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه بمدت سه شب از ساعت ۲۱:۳۰ در مسجد حضرت ابوالفضل العباس(ع) پل خواجو برقرار می باشد.