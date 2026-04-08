  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

برگزاری ویژه‌برنامه شهادت قائد شهیدامت در هیئت محبان العباس(ع)بندرعباس

برگزاری ویژه‌برنامه شهادت قائد شهیدامت در هیئت محبان العباس(ع)بندرعباس

بندرعباس- مسئول هیئت محبان العباس(ع) بندرعباس از برگزاری ویژه برنامه چهلمین روز رهبر شهید انقلاب و شهدای مدرسه شجره طیبه در مسجد حضرت ابوالفضل العباس(ع) پل خواجو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم حسینی در این ارتباط اظهار کرد: چهل روز از واقعه جانگدازی که امت اسلام در فقدان امام آزادگان و مستضعفان، اسوه جهاد و استقامت و جگرسوزترین سوگ تاریخ معاصر خویش را تجربه کرد می‌گذرد.

حسینی افزود: مراسم معنوی با کلام حجت الاسلام هاشم‌پور و مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت(ع) فرشید پورسعادت و محمد دهقانی و همچنین اسماعیل محرابی و احمد ایرانمنش با عزاداری سنتی با خواندن اشعار حماسی و شهدایی خود یاد و خاطره و تجدید میثاق با رهبر شهید را زنده نگه می‌دارند.

مسئول هیئت محبان العباس(ع) ادامه داد: این ویژه برنامه از چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه بمدت سه شب از ساعت ۲۱:۳۰ در مسجد حضرت ابوالفضل العباس(ع) پل خواجو برقرار می باشد.

برگزار برنامه شهادت قائد شهید امت در هیئت محبان العباس(ع) بندرعباس

کد مطلب 6795505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها