اعلام نتایج اولین آزمون بسندگی زبان فارسی دانشجویان  خارجی 

به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون بسندگی زبان فارسی (پارسیک) ویژه دانشجویان بینالملل روز پنجشنبه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۴ شمسی، برابر با ۱۲ فوریه سال ۲۰۲۶ میلادی و ۲۳ شعبان سال ۱۴۴۷ قمری) منحصراً در شهر تهران برگزار شد.
نتیجه اولین آزمون بسندگی زبان فارسی (پارسیک) ویژه دانشجویان بینالملل امروز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ در قالب کارنامه در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.
متقاضیان میتوانند با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز نسبت به مشاهده نتیجه و کارنامه خود اقدام کنند.
