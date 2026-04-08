مراسم شب اربعین رهبر شهید در آستان امامزاده عباس ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب اربعین حسینی، آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان با حضور پرشور مردم و مومنان در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شد.

این مراسم معنوی با قرائت آیاتی از قرآن کریم توسط یکی از قاریان ممتاز آغاز شد و در ادامه، حامد اسماعیلی، پژوهشگر و کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در سخنان خود به اهمیت فرهنگ عاشورا، جایگاه شهدا و نقش آن در ترویج وحدت و اخلاق اجتماعی اشاره کرد.

پس از سخنرانی، گروه سرود قرارگاه پسران سردار سلیمانی با اجرای سرودهای آیینی، فضای مراسم را معنوی‌تر کرد. بخش پایانی برنامه با مداحی، روضه‌خوانی و دعای جمعی همراه شد تا مراسم در فضایی عاطفی و معنوی به پایان برسد.

حجت‌الاسلام حسین زارع، مدیر آستان مقدس امامزاده عباس ساری، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین، بر استمرار برگزاری چنین آیین‌هایی برای ترویج شعائر حسینی و پاسداشت یاد شهدا تأکید کرد.