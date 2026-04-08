حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، در جمع کارکنان این شورا با اشاره به ایام چهلمین روز شهادت امام خامنه‌ای و تجلی وعده «فتح قریب»، به تبیین تراز امامت و جایگاه بی‌نظیر امت ایران در تاریخ معاصر پرداخت.

وی در این دیدار با تجلیل از مقام شامخ حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: چشم ما به جمال حضرت روح‌الله (رضوان‌الله تعالی علیه) روشن شد که تراز امامت را پس از ائمه هدی (سلام‌الله علیهم اجمعین) در سطحی رفیع متجلی ساخت. ما گمان نمی‌کردیم پس از امام راحل عظیم‌الشأن، باز هم این توفیق را داشته باشیم که کسی را در افق امامت تجربه کنیم که همان تراز را محافظت کند و امام شهید عزیز ما، همان تراز را به‌علاوه شهادت به ملت ایران تقدیم کرد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با استناد به تعبیر آیه « رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ» در وصف شهیدان، تصریح کرد: ویژگی برجسته این بزرگان آن است که هیچ امری، اعم از مسائل اجتماعی، سیاسی، مبارزاتی یا اقتصادی، آنان را از یاد خدا و اقامه نماز و خدمت به خلق در افق بندگی حق غافل نمی‌کند. عزت امت، صیانت از هویت اسلامی و تجلی اقتدار ملی، نتیجه شجاعت، حکمت و مجاهدت خالصانه این امام شهید بود که بحمدالله نفس ما در روزگار حضور این حقیقت درخشنده تنفس کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در ادامه به تبیین جایگاه «امت» پرداخت و با اشاره به تعابیر عمیق آیت‌الله جوادی آملی (حفظه‌الله)، خاطرنشان کرد: در ناحیه امت نیز خداوند رزق بزرگی نصیب ما کرد. امتی که از نظر صفا، وفا، غیرت، مجاهدت و ایثار نصاب جدیدی تعریف کرده است. با قاطعیت می‌توان گفت از صدر اسلام تاکنون، چه در حجاز و چه در عراق، اولیای خدا چنین امتی با این قوام، دوام، شکوه و انسجام ندیده بودند. اگر گوش دل بگشاییم، امام غایب و شهیدمان نیز همین قضاوت را درباره امت امروز ایران دارند که چنین امتی در تاریخ بی‌نظیر است.

وی سپس با تحلیل میدانی تحولات اخیر و عملیات «وعده صادق ۴»، از آن به عنوان مصداق بارز «فتح قریب» یاد کرد و در ارزیابی عملکرد جبهه استکبار اظهار داشت: در سمت دشمن، ما شاهد یک شکست مفتضحانه و تمام‌عیار هستیم. تمام اهدافی که دشمن برای این جنگ ترکیبی و نظامی ترسیم کرده بود، از تجزیه ایران گرفته تا نابودی توان هسته‌ای، ایجاد اجماع جهانی علیه ایران و فلج‌سازی اقتصادی، به گل نشست. شما بفرمایید به کدام یک از این اهداف رسیدند؟ به هیچ یک. دشمن نتوانست در داخل آشوب ایجاد کند و نتوانست از نظر اقتصادی ایران را زمین‌گیر کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با تأکید بر وقوع یک «بی‌آبرویی راهبردی» برای استکبار جهانی، گفت: آمریکای بعد از این جنگ چهل‌روزه، دیگر آمریکای سابق نیست. آمریکای تحت رهبری ترامپ یا آمریکای پس از او، به شدت له شده و ضعیف است. در مقابل، آنچه در جبهه خودی شکل گرفت، استمرار خط رهبری و انسجام درونی بی‌نظیر و مثال‌زدنی ملت ایران بود.

عقب‌نشینی آمریکا و پذیرش شروط ایران، «فتح قریب» و نصرت الهی بود

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری اظهار داشت: آنچه رخ داد، تجلی قدرت جمهوری اسلامی در همه عرصه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی بود. در هر سه بُعد، آنچه طلوع کرد قدرت بازدارنده ایران بود.

وی با اشاره به تحلیل ارائه‌شده در جمع برخی مسئولان پیش از اعلام آتش بس، تأکید کرد: من حتی پیش از آنکه این اتفاق بیفتد عرض کردم که برای ما "برد-برد" و برای دشمن "باخت-باخت" است. به این معنا که دشمن اگر زیرساخت‌های ما را هم می‌زد، باخته بود؛ اگر حملات را گسترش می‌داد، باز هم باخته بود. اما حال که خدا را شکر شروط ما را پذیرفت و بدون وارد آوردن خسارت بزرگ‌تر متوقف شد، این باخت دوم و بزرگ‌تری برای آنان رقم خورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با انتقاد از برخی تحلیل‌های احساسی در داخل کشور تصریح کرد: گاهی برخی به دلیل غلیان احساسات توجه ندارند که اگر دشمن شروط ما را بپذیرد و از صحنه خارج شود، این پیروزی به مراتب بزرگ‌تر از آن است که جنگ ادامه یابد و خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور وارد شود. الحمدلله آنچه رخ داد، مصداق "نصرت به رعب" است؛ یعنی طرف مقابل نتوانست اهداف شوم خود از جمله حمله به زیرساخت‌ها را اجرا کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با اشاره به طرح‌های ادعایی دشمن برای پیاده‌سازی نیرو در تأسیسات هسته‌ای ایران، این عقب‌نشینی را با واقعه طبس مقایسه کرد و گفت: طراحی آنان برای ورود به تأسیسات ما و تصاحب اورانیوم غنی‌شده، چیزی شبیه ماجرای طبس در ابعاد بزرگ‌تر بود. آنان به لطف خدا در تمام ابعاد زمین‌گیر شدند و خدا نخواست به اهدافشان برسند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری همچنین با تأکید بر هوشیاری در برابر فریب دشمن، خواستار تدبیر لازم برای تشییع بی‌نظیر امام شهیدمان و تداوم حضور قدرتمند مردم در مساجد و صحنه شد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، با اشاره به بیانیه اخیر شورای عالی امنیت ملی و پذیرش آتش‌بس از سوی طرف مقابل، بر لزوم اعتماد کامل به این تصمیم راهبردی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: «بیانیه‌ای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منتشر شد، بسیار قوی و دقیق بود و تحت نظارت عالیه امام و تدبیر ایشان لحظه به لحظه مدیریت شده است. ما تابع امام هستیم و همین همراهی و تبعیت محض از ولایت است که امروز ما را در موضع قدرت نشانده است.»