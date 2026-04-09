۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

میعادگاه‌های نماز جمعه میزبان عزاداران شهادت رهبر شهید انقلاب

میعادگاه‌های نماز جمعه سراسر کشور، فردا جمعه میزبان مردم عزادار برای برگزاری چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نوری، سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: همزمان و هماهنگ با سراسر کشور مراسم عزاداری چهلمین روز شهادت قائد امت، فردا جمعه در تهران از ساعت ۱۰ صبح در حرم امام فقید و به یاد امام شهیدمان در جوار مزار شهدا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام نوری افزود: این مراسم با ویژه برنامه های سخنرانی و مداحی و با حضور شعرا، هیئات، دسته های عزاداری و مردم مومن و عزادارمان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: خطبه های نماز جمعه تهران به امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری اقامه خواهد شد و تدارک حضور مردم شریف تهران در مراسم، از همه مساجد شهر تهران، میادین، تجمعات و هیئات با مترو و اتوبوس، دیده شده است.

محسن صمیمی

