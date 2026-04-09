به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نوری، سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: همزمان و هماهنگ با سراسر کشور مراسم عزاداری چهلمین روز شهادت قائد امت، فردا جمعه در تهران از ساعت ۱۰ صبح در حرم امام فقید و به یاد امام شهیدمان در جوار مزار شهدا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام نوری افزود: این مراسم با ویژه برنامه های سخنرانی و مداحی و با حضور شعرا، هیئات، دسته های عزاداری و مردم مومن و عزادارمان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: خطبه های نماز جمعه تهران به امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری اقامه خواهد شد و تدارک حضور مردم شریف تهران در مراسم، از همه مساجد شهر تهران، میادین، تجمعات و هیئات با مترو و اتوبوس، دیده شده است.