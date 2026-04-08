به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع از واحدهای آسیب دیده شهرستان عسلویه بازدید کرد.



استاندار بوشهر در این بازدید، آسیب های وارده به اماکن مسکونی و تجاری شهرستان را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.



استاندار بوشهر با اشاره به حجم آسیب های وارده به شهرستان افزود: بازسازی مناطق آسیب دیده باید با تلاش و کوشش ستاد بازسازی استان با جدیت دنبال شود.



در این بازدید که معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و فرماندار عسلویه نیز حضور داشتند، استاندار بوشهر از پاسگاه مرزبانی بندر هاله که در جنگ رمضان چندین نوبت مورد تهاجم و بمباران دشمن امریکایی صهیونی قرار گرفت‌ نیز بازدید کرد.