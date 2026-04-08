۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۸

آسیب‌های وارده در عسلویه بررسی شد

بوشهر- آسیب‌های وارده به منازل مسکونی و تجاری عسلویه، با حضور استاندار بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع از واحدهای آسیب دیده شهرستان عسلویه بازدید کرد.

استاندار بوشهر در این بازدید، آسیب های وارده به اماکن مسکونی و تجاری شهرستان را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

استاندار بوشهر با اشاره به حجم آسیب های وارده به شهرستان افزود: بازسازی مناطق آسیب دیده باید با تلاش و کوشش ستاد بازسازی استان با جدیت دنبال شود.

در این بازدید که معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و فرماندار عسلویه نیز حضور داشتند، استاندار بوشهر از پاسگاه مرزبانی بندر هاله که در جنگ رمضان چندین نوبت مورد تهاجم و بمباران دشمن امریکایی صهیونی قرار گرفت‌ نیز بازدید کرد.

کد مطلب 6795821

