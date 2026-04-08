به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر از واحدهای آسیب دیده پالایشگاه های گازی مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید کرد.

استاندار بوشهر در این بازدید در جمع مدیران و کارکنان این مجتمع با گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ رمضان به ویژه رهبر معظم شهید، تاکید کرد: اراده و تلاش مجاهدانه کارکنان صنعت گاز استان در جنگ تحمیلی ستودنی و مایه افتخار است.

زارع با اشاره به اهمیت صنعت گاز افزود: تولید گاز نقش حیاتی در توسعه کشور ایفا می‌کند و ان شاالله با برنامه ریزی و همت این مجموعه و پشتیبانی شرکت ملی گاز ایران بازسازی این واحدها به زودی، انجام تا گاز مورد نیاز بخش های مختلف کشور همچون گذشته تامین شود.

در این بازدید که معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و فرماندار عسلویه، استاندار بوشهر را همراهی می کردند، غلامعباس حسینی مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گزارشی از آسیب های وارده ناشی از تجاوز دشمن امریکایی صهیونی و بمباران تاسیسات این مجموعه صنعتی از مرحله اطفا و بعد از آن ارائه داد.

