توقیف ۱۲ خودروی شوتی سوار در زابل

به گزارش خبر نگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی سوار در طی هفته گذشته، ماموران پلیس، تعداد ۱۲ دستگاه خودروی متخلف را که با نصب تجهیزات و دستکاری غیر متعارف در وسیله نقلیه خود، با ایجاد صدای ناهنجار، حرکات نمایشی و مخاطره آمیز، موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند، را بر اساس قانون، توقیف و روانه پارکینگ کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل ضمن اخطار به مراکز و تعمیرگاههایی که نسبت به فروش و نصب تجهیزات آلودگی صوتی بر روی خودروها فعالیت دارند، بیان کرد: خودروهای شوتی به واسطه تخطی از قوانین و مقررات، تلفات جانی و مالی بسیاری را در سال‌های اخیر به بار آورده‌اند و به همین لحاظ پلیس با قاطعیت با این خودروها برخورد خواهد کرد.

