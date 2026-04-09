۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

پلمب ۸ واحد صنفی متخلف در زابل

پلمب ۸ واحد صنفی متخلف در زابل

زابل - فرمانده انتظامی شهرستان زابل از پلمب ۸ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهرستان زابل اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: در جریان این طرح که طی ۷۲ ساعت گذشته اجرا شد تعداد ۸ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات، پلمب و به ۱۵ واحد صنفی دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات و رفع مشکلات با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این طرح ها، از شهروندان خواست: تا در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6796517

