فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده، بیان کرد: برای فردا، جمعه احتمال بارش پراکنده در بخش هایی از نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه برای امروز و فردا افزایش ابر و گاهی وزش تند باد گرد و خاک پیش بینی می‌شود، افزود: همچنین احتمال بارش پراکنده برای فردا در بخش هایی از نیمه شرقی استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط دمایی هوای استان هم گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا اوایل هفته آینده روند افزایش نسبی خواهد داشت.

وی بیان کرد: طی شبانه روز گذشته سربیشه با حداقل دمای سه درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهلسم با حداکثر دمای ۲۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است.