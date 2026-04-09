به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این سیستم از مدل های زبانی بزرگ برای راهنمایی افراد نابینا به سمت مقصدشان استفاده می کند و همزمان محیط اطراف و موانع را برای آنها توصیف می کند.

این روبات ها برخلاف سگ های راهنمای معمول می توانند قبل از شروع سفر، مسیرها را توضیح هند و به روزرسانی های مداومی طی حرکت فراهم کنند.

تحقیق مذکور براساس تحقیقات پیشین انجام شد که در آنها سگ های روباتیک راهنما نسبت به نشانگرهای فیزیکی واکنش نشان می دهد. جدیدترین نسخه روبات قابلیت محاوره دارد و به کاربران امکان می دهد با استفاده از دستورهای صوتی با سیستم ارتباط برقرار کنند.

به گفته محققان آنها با این ابزار یک سگ روباتیک راهنما را نشان دادند که پیشرفته تر از سگ های راهنمای واقعی است. سگ های واقعی در بهترین حالت ۲۰ دستور را درک می کنند اما سگ های روباتیک می توان دستور صوتی را با چت جی پی تی ۴ صادر کرد. همچنین این ابزار قابلیت های زبانی قدرتمندی دارد.

این سیستم دو ویژگی کلیدی دارد که یکی از آنها بیان برنامه و دیگری بیان صحنه است. روبات قبل از شروع سفر مسیرهای احتمالی را مشخص و مدت زمان سفر را تخمین می زند.