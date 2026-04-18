به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، عفونت های ناشی از باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک را به سختی می توان درمان کرد. تحقیقی جدید در نشریه نیچر کامونیکیشنز خبر از دارویی داده که برای کاهش فشار خون به کار می رود و ممکن است بنیانی برای یک درمان امیدوار کننده جدید برای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA)باشد.

الفتریوس میلوناکیس محقق ارشد این پژوهش می گوید: MRSAبه طور معمول به ایجاد عفونت در بیمارستان و جامعه منجر می شد. این بیماری افراد را به طرق مختلف مبتلا می کند و عامل ایجاد آن حتی با وجود استفاده از آنتی بیوتیک ها در بیماران می تواند زنده بماند و همین امر درمان آن را سخت تر می کند.

محققان علاقه داشتند بدانند آیا داروهای فعلی ویژگی های فیزیکی غشاهای باکتریایی را تغییر دهند یا خیر. این غشاها می توانند باکتری را ضعیف کنند و در نتیجه عفونت راحت تر درمان می شود. آنها متوجه شدند داروی فشار خون Candesartan cilexetil (CC) که ارزان و به طور بالینی در دسترس است چنین پتانسیلی دارد.

دکتر ناگندران تارمالینگام در آزمایشگاه و تیمش در این پژوهش توانستند ثابت کنند داروی مذکور به طور موثر با MRSAدر مراحل مختلف رشد آن مبارزه می کند اما علاوه بر آن تشکیل بیوفیلم هایی را که در واقع سبب سخت تر درمان شدن خوشه های باکتری هستند را نیز کاهش می دهد. محققان نشان دادند این دارو پتانسیل تبدیل شدن به یک گزینه برای درمان عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک را دارد.