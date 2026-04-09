نمایش ۴۰ اثر کاریکاتور با محوریت تحولات منطقه در سنندج

اسعد فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب، ۴۰ اثر کاریکاتور از هنرمندان استان کردستان با محوریت موضوعات روز منطقه و جهان به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: این آثار با نگاهی انتقادی به اظهارات و سیاست‌های اخیر دونالد ترامپ، نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی در تحولات منطقه، جنگ روایت‌ها و مسائل مرتبط با تنگه هرمز تولید شده‌اند و تلاش دارند با زبان هنر، برخی رویکردهای سیاسی را به چالش بکشند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان ادامه داد: از جمله موضوعات مطرح در این نمایشگاه می‌توان به سخره گرفتن یاوه‌گویی‌های ترامپ، خطاهای راهبردی در تحریک جریان‌های صهیونیستی، بن‌بست‌های ایجاد شده در سیاست‌های جنگ‌طلبانه، اظهارات درباره تنگه هرمز و برخی مسائل مرتبط با فروش تسلیحات و فریبکاری‌های سیاسی اشاره کرد.

فرهادی با بیان اینکه این نمایشگاه در نقاط پرتردد شهر برپا شده است، گفت: آثار در ضلع جنوب شرقی و جنوب غربی میدان آزادی سنندج نصب شده‌اند به‌گونه‌ای که هم سرنشینان خودروها و هم عابران پیاده امکان مشاهده آن را دارند.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه شب گذشته با استقبال قابل توجه مردم حاضر در مراسم چهلم شهدای اخیر همراه بود و مورد توجه اقشار مختلف قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری استان کردستان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت هنرهای تجسمی به‌ویژه کاریکاتور، یکی از روش‌های مؤثر برای انتقال مفاهیم و بازتاب دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه است.