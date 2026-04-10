۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

اعلام آدرس اجتماع چهل و چهارم مردم بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع چهل و چهارم مردم بندرعباس امشب از چهارراه پردیس تا میدان صادقیه برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت ۲۰ امشب با حضور مردم خداجوی بندرعباس برگزار می‌شود.

پس از تجمع شبانه، رژه خودرویی مردمی نیز تا پاسی از شب ادامه دارد.

