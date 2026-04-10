کشف محموله هروئین در عملیات قاطع پلیس لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران جان‌برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر مطلع شده و موضوع را بلافاصله در دستور کار قرار دادند.

این گزارش می‌افزاید، با هماهنگی قضائی و اجرای یک عملیات دقیق، خودروی حامل مواد مخدر در اقدامی مقتدرانه زیر ضربه قرار و متوقف شد.

در بازرسی انجام‌شده از خودرو، مقدار تقریبی سه کیلوگرم هروئین کشف و راننده دستگیر شد. متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

در پایان مرکز اطلاع‌رسانی پلیس هشدار داد: سوداگران مرگ بدانند پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی، کوچک‌ترین فرصت فعالیت را از آنان سلب خواهد کرد.