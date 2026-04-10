به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در اطلاعیهای با اشاره به تماسهای مکرر اقشاری از مردم و اندوه آنان از برخی مواضع ناروا در دوران حیات حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای(رضواناللهعلیه) تحت تأثیر تبلیغات رسانههای دروغپراکن دشمن، تاکید کرد: همه این عزیزان آسوده خاطر باشند زیرا آن امام شهید همواره همه ملت ایران را فرزندان خود میدانستند و چنین عزیزانی را میبخشیدند و حلال میکردند.
متن اطلاعیه دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسمالله الرّحمن الرّحیم
به اطلاع ملّت عزیز، شریف، آزاده و دلیر ایران میرساند:
اقشاری از مردم در تماس با دفتر با اندوه فراوان از اینکه تحت تأثیر تبلیغات دروغین شبکههای دروغپراکن دشمن، مواضعی ناروا و احیاناً جسارتهایی نسبت به ساحت والای رهبر عالیقدر، امام شهید (رضوان الله تعالی علیه) داشتهاند و موفق به طلب حلالیّت نشدهاند اظهار تأسف کرده، کسب تکلیف میکنند.
با توجه به پاسخ مکرّر ایشان به موارد مشابه در زمان حیات پربرکت خود که بارها فرمودند *«همه ملّت ایران فرزندان من هستند و من دعاگوی آنها هستم و چنین عزیزانی را هم بخشیده و حلال کرده و خواهم کرد»* اعلام میداریم که همه این عزیزان آسوده خاطر باشند که مورد بخشش آن دل مهربان که همچون اقیانوس همه مردم را در خود گنجانده بود، هستند و نشانه این رضایت را در همین حضور یکپارچه و حماسی و دلهای دشمنشکن یکایک مردم عزیز میتوان مشاهده کرد که خداوند با لطف خود همه دیوارهای جدائی را از میان آنها برداشته و همگان با شعار اللهاکبر، پرچم کلمةالله هی العلیا را برافراشتهاند و با توکّل بر خدا، همدل و همسو و همگام جز به پیروزی بر دشمن پلید بشیریت نمیاندیشند. محکم بایستید و یقین بدانید که دعای سیدالشهدای تاریخ ایران شامل یکایک شما مردم عزیز بوده و خواهد بود و همین ثبات قدم شماست که نصرت الهی و فتح قریب را نوید میدهد که فرمود اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت اَقدامَکُم.
دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی
