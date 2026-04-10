  1. سیاست
  2. رهبری
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

دفتر رهبر انقلاب اسلامی:

امام شهید همه ملت را فرزندان عزیز خود می‌دانستند و همواره دعاگو بودند

دفتر رهبر انقلاب درباره تماس‌های مکرر برخی اقشار مردم در خصوص طلب حلالیت از امام شهید تاکید کرد: امام شهید انقلاب همه ملت ایران را فرزندان عزیز خود می‌دانستند و همواره دعاگوی آنان بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای با اشاره به تماس‌های مکرر اقشاری از مردم و اندوه آنان از برخی مواضع ناروا در دوران حیات حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(رضوان‌الله‌علیه) تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های دروغ‌پراکن دشمن، تاکید کرد: همه این عزیزان آسوده خاطر باشند زیرا آن امام شهید همواره همه ملت ایران را فرزندان خود می‌دانستند و چنین عزیزانی را می‌بخشیدند و حلال می‌کردند.

متن اطلاعیه دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

به اطلاع ملّت عزیز، شریف، آزاده و دلیر ایران می‌رساند:

اقشاری از مردم در تماس با دفتر با اندوه فراوان از اینکه تحت تأثیر تبلیغات دروغین شبکه‌های دروغ‌پراکن دشمن، مواضعی ناروا و احیاناً جسارتهایی نسبت به ساحت والای رهبر عالیقدر، امام شهید (رضوان الله تعالی علیه) داشته‌اند و موفق به طلب حلالیّت نشده‌اند اظهار تأسف کرده، کسب تکلیف می‌کنند.

با توجه به پاسخ مکرّر ایشان به موارد مشابه در زمان حیات پربرکت خود که بارها فرمودند *«همه ملّت ایران فرزندان من هستند و من دعاگوی آنها هستم و چنین عزیزانی را هم بخشیده و حلال کرده و خواهم کرد»* اعلام می‌داریم که همه این عزیزان آسوده خاطر باشند که مورد بخشش آن دل مهربان که همچون اقیانوس همه مردم را در خود گنجانده بود، هستند و نشانه این رضایت را در همین حضور یکپارچه و حماسی و دلهای دشمن‌شکن یکایک مردم عزیز می‌توان مشاهده کرد که خداوند با لطف خود همه دیوارهای جدائی را از میان آنها برداشته و همگان با شعار الله‌اکبر، پرچم کلمة‌الله هی العلیا را برافراشته‌اند و با توکّل بر خدا، همدل و همسو و همگام جز به پیروزی بر دشمن پلید بشیریت نمی‌اندیشند. محکم بایستید و یقین بدانید که دعای سیدالشهدای تاریخ ایران شامل یکایک شما مردم عزیز بوده و خواهد بود و همین ثبات قدم شماست که نصرت الهی و فتح قریب را نوید می‌دهد که فرمود اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت اَقدامَکُم.

دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی

محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      10 36
      پاسخ
      حیف شد وجودش یه دنیا آرامش بود قدرشو ندونستیم نتونستیم ازش محافظت کنیم تو محاصره کفتارا آخر ضربه خودشونو زدنو در رفتن حالا انتقامشو با مسلح کردن انبوهی از موشکامون به کلاهک هسته ای میشه گرفت اگر سید مجید اراده کنه این تنها راه انتقام خون رهبر و امنیت ایرانه بخدا
    • IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      رهبری انقلاب خود را فدا کردند تا ایران بماند . ایشان حسینی گونه شهادت را پذیرفتند تا ایران اسلامی ننگ تسلیم در برابر استعمار را نپذیرد . خط سرخ خون رهبری شهید مسیر عظمت ایران اسلامی است و مردم شریف ایران به درستی بر این میثاق پافشاری میکنند . این روزها ایران تازه ای متولد میشود و به خود می بالیم که فرزند این دوران هستیم 🇮🇷🇮🇷🇮🇷

    پربازدیدها

    پربحث‌ها