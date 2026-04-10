کولیوند: در جنگ اخیر از هیچ کشوری درخواست کمک نکردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در شبکه خبر بیان کرد: در طول این ایام، یک میلیون و ششصد هزار داوطلب به جمع این نهاد پیوسته‌اند، که نشان‌دهنده افزایش شوق و اشتیاق مردم برای مشارکت و کمک‌رسانی است. این افزایش، جمع را بزرگتر و قوی‌تر کرده است.

پیگیری‌های بین‌المللی و اقدامات حقوقی

وی ادامه داد: این نهاد از طریق دادستان کیفری بین‌المللی و صلیب سرخ، پیگیری‌های جدی را برای رسیدگی به نقض حقوق بشر دوستانه انجام داده است.کمیته صلیب سرخ، بیانیه‌ای صادر و نقض حقوق بشر را محکوم کرده و اسناد ارائه شده را تایید کرده است.

کولیوند با اشاره به ارسال اسناد نقض حقوق بشر،گفت: رئیس کمیته حقوق بشردوستانه کشور و رئیس جمعیت هلال احمر، اسناد مربوط به نقض حقوق بشر دوستانه را به مراجع بین‌المللی ارسال کرده‌اند. از وزارت خارجه به دلیل انسجام در جذب کمک‌های خارجی می کنیم.

وی افزود: این نهاد، به هیچ کشوری یا نهاد بین‌المللی درخواست کمک مستقیم نداده است، بلکه تنها بر انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی تاکید کرده است.

پذیرش کمک‌های داوطلبانه

وی اضافه کرد: با وجود عدم درخواست کمک، از کمک‌های کشورهای دیگر ممانعت به عمل نیامده است.

رئیس جمعیت هلال احمرگفت: تا به امروز ۱۲۵۶۳۰ واحد غیرنظامی آسیب دیده اند .۱۰۰ هزار واحد مسکونی و ۲۳۵۰۰ واحد تجاری و ۳۳۹ محل درمانی مورد حمله وحشیانه دشمن قرار گرفته است.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر دشمن صهیونیستی به ۳۳۹ مکان درمانی آسیب زده است؛ضمن اینکه ۳۲ دانشگاه، ۸۵۷ مدرسه و ۲۰ مرکز هلال احمر مورد هدف دشمن قرار گرفته است

کولیوند متذکر شد:حدود ۱۵ زیرساخت مانند مخزن سوخت، فرودگاه و هواپیماهای غیرنظامی آسیب دیده است.همچنین تعدادی آمبولانس و خودروی مورد اصابت قرار گرفت.

اقدامات داخلی و رسیدگی به نیازهای مردم

کولیوند متذکر شد: برای رفع نگرانی‌های مربوط به دارو، داروخانه‌ها را ۲۴ ساعته فعال کرده و در برخی موارد، شعبات جدیدی راه‌اندازی کرده ایم

وی با اشاره به ارائه خدمات درمانی به تعداد زیاد (۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نسخه در روز) در داروخانه‌های مرکزی ،یادآور شد: ارسال داروهای تخصصی به منازل بیماران خاص، حتی در شرایط سخت، انجام شده است.

کولیوند با اشاره به دیدار با نماینده سازمان ملل و بازتاب اقدامات انجام شده، گفت: نماینده سازمان ملل با مشاهده فیلم‌هایی از جمله نوزادی که زیر ۵ طبقه آوار جان باخته بود، تحت تاثیر قرار گرفت و گفت دنیا قدرت شمارا فهمیده است

کولیوند تصریح کرد: نماینده سازمان ملل، قدرت و پشتوانه مردمی را مورد تحسین قرار داده و به این نکته اشاره کرده که دولت آمریکا انتظار داشت که ایران در مدت کوتاهی از بین برود.

رئیس جمعیت هلال احمر ابراز کرد: بیشترین حملات به تهران، هرمزگان، خوزستان، اصفهان، بوشهر، آذربایجان شرقی، فارس، آذربایجان غربی، البرز، کردستان، کرمانشاه، لرستان و قم صورت گرفته است.

کولیوند افزود: تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد اصابت‌ها را داشته‌اند.