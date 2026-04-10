  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

محموله های بشردوستانه جمهوری تاتارستان روسیه وارد ایران شد

محموله های بشردوستانه جمهوری تاتارستان روسیه وارد ایران شد

آستارا- محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری تاتارستان روسیه در قالب سه دستگاه تریلی از طریق مرز آستارا وارد ایران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آندره آلکساندروویچ معاون سرکنسولگری روسیه عصر جمعه در حاشیه ورود چهارمین محموله کمک‌های بشردوستانه کشور روسیه از سوی جمهوری تاتارستان اظهار کرد: این محموله شامل ۶۰ تن اقلام ضروری از جمله موایند شوینده و بهداشتی و روغن آفتابگردان است که در مرز آستارا به نمایندگان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد.

معاون سرکنسولگری روسیه در رشت ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، حملات صهیونیستی ـ آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و افزود: دولت روسیه همواره در کنار دولت و ملت ایران بوده و این کمک‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

محموله های بشردوستانه جمهوری تاتارستان روسیه وارد ایران شد

وی خاطرنشان کرد: ارسال این محموله‌ها بخشی از برنامه گسترده کمک‌های بشردوستانه روسیه است و در آینده نیز محموله‌های دیگری به ایران ارسال خواهد شد تا نیازهای مردم در شرایط سخت تأمین شود. وی این اقدام را نماد همبستگی و همکاری‌های انسانی میان ایران و روسیه دانست.

قدردان حمایت‌های روسیه و جمهوری تاتارستان هستیم

حسین خورشیدی، نماینده جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ورود محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری تاتارستان اظهار کرد: این محموله در قالب سه دستگاه تریلی شامل ۲۰ تن مواد شوینده و بهداشتی و ۴۰ تن روغن خوراکی آفتابگردان بوده که از طریق کشور جمهوری آذربایجان و مرز آستارا وارد ایران شد.

محموله های بشردوستانه جمهوری تاتارستان روسیه وارد ایران شد

وی ضمن تقدیر و تشکر از دولت روسیه و جمهوری تاتارستان، تأکید کرد: کشور روسیه و جمهوری های آن همواره حامی ملت ایران بوده‌اند و از هیچ کمکی دریغ نکرده‌اند.

وی ادامه داد: روابط ایران با روسیه و جمهوری تاتارستان بر پایه دوستی و برادری است و در شرایط سخت، یار و یاور یکدیگر بوده‌اند، این اقدام نشان‌دهنده عمق همکاری‌های انسانی و بشردوستانه میان ملت‌ها و نماد همبستگی و همراهی در روزهای دشوار است و جمعیت هلال‌احمر ایران از این حمایت‌ها قدردانی می‌کند.

کد مطلب 6797426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها