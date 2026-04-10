چگونه خسارت انفجار را کاهش دهیم؟

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران، امروز در گفتوگو با شبکه خبر با اشاره به خطرات ناشی از موج انفجار، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی ساده، از بروز خسارات و تلفات احتمالی جلوگیری کنند.
وی با انتقاد از قرار دادن اشیای سنگین و ظروف در پشت پنجرهها گفت: متأسفانه برخی شهروندان پشت پنجرهها ظروف ترشی، مواد غذایی یا اشیای سنگین قرار میدهند که در صورت وقوع انفجار، این وسایل بهراحتی سقوط کرده و خطر جدی ایجاد میکنند. حتی تابلوهای سنگین، لوسترهای چند ده کیلویی و سایر اجسام معلق نیز در برابر موج انفجار میتوانند جدا شده و خسارات جدی وارد کنند.
ملکی تأکید کرد: در چنین شرایطی بهتر است شهروندان موقتاً تابلوهای سنگین و لوسترها را پایین آورده و به جای آن از لامپهای معمولی استفاده کنند تا در صورت وقوع حادثه، خطر کاهش یابد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی همچنین به اهمیت ایمنسازی شیشهها اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده در ساختمانهایی که در فاصله ۳۰ تا ۴۰ متری محل انفجار قرار داشتند، واحدهایی که روی شیشهها چسب زده بودند، آسیب بسیار کمتری دیدند؛ در حالی که واحدهای دیگر با تخریب کامل شیشهها مواجه شدند. به همین دلیل توصیه میشود شهروندان با نصب چسب روی شیشهها یا ایجاد پوشش محافظ، از شکستن و پرتاب شیشهها جلوگیری کنند.
وی از شهروندان خواست نقاط امن داخل منازل را نیز شناسایی کنند و افزود: بهترین نقاط امن شامل کنج دیوارها، مقابل ستونها، کنار اپن آشپزخانه، راهروها و زیر میزهای مقاوم است. شهروندان باید از هماکنون این نقاط را شناسایی کنند تا در صورت وقوع حادثه بتوانند سریعتر واکنش نشان دهند.
ملکی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تجهیزاتی آتشنشانی اشاره کرد و گفت: در حوادث اخیر، آتشنشانی با کمبود تجهیزات مواجه بوده و متأسفانه برخی وعدهها از سوی دستگاههای مسئول عملی نشده است. ما در این حوادث ۳۸ نیروی عملیاتی درگیر داشتیم و اگر تجهیزات لازم در اختیارمان قرار میگرفت، شاید میزان مصدومان کاهش پیدا میکرد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با قدردانی از شهرداری تهران افزود: در این مدت شهرداری تهران کمکهای مؤثری در تأمین تجهیزات داشته، اما انتظار میرود سایر دستگاهها نیز در این شرایط حساس آتشنشانی را تنها نگذارند و برای افزایش آمادگی در برابر بحرانها همکاری بیشتری داشته باشند.
