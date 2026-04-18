جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۱:۲۴ شامگاه جمعه وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان واقع در خیابان ۳۰ متری مطهری، محله عبدل‌آباد به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کامل از جمله خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از پنج دقیقه به محل رسیدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در محل مشاهده کردند که یک ساختمان چهار طبقه مسکونی دچار حریق شده و طبقه همکف آن به وسعت حدود ۶۰ متر مربع که به‌عنوان انباری برای نگهداری حجم زیادی از لوازم سیسمونی مورد استفاده قرار گرفته بود، کاملاً شعله‌ور است. دود ناشی از آتش‌سوزی به طبقات بالایی نیز سرایت کرده بود.

ملکی ادامه داد: پیش از رسیدن نیروهای آتش‌نشانی، پنج تا شش نفر از ساکنان موفق شده بودند از ساختمان خارج شوند، اما دو نفر شامل یک مرد و یک زن در داخل ساختمان گرفتار شده بودند. آتش‌نشانان همزمان با عملیات اطفای حریق، با استفاده از تجهیزات تنفسی وارد ساختمان شدند و موفق شدند هر دو فرد محبوس را به سلامت به خارج از ساختمان منتقل کنند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران با اشاره به مهار کامل آتش تصریح کرد: نیروهای عملیاتی ضمن خاموش کردن آتش، از گسترش آن به طبقات بالایی و ساختمان‌های مجاور جلوگیری کردند و پس از ایمن‌سازی و لکه‌گیری، محل را به مالکان تحویل دادند. این عملیات در ساعت ۲۱:۴۲ به پایان رسید.

وی در پایان با هشدار نسبت به استفاده نادرست از فضاهای مسکونی گفت: متأسفانه در برخی ساختمان‌ها، بخش‌هایی مانند همکف، لابی یا پارکینگ به انبارهای ناایمن یا حتی کارگاه‌های تولیدی تبدیل می‌شوند که این موضوع خطر بروز حوادث جدی را افزایش می‌دهد. شهروندان باید از چنین اقداماتی خودداری کرده و ایمنی خود و دیگران را در اولویت قرار دهند.