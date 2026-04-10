به گزارش خبرگزاری مهر، در دوران جنگ، کتابها تنها کلماتی بر کاغذ نیستند. آنها همراهان، تسلیبخشها و منابع الهامبخش هستند. انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران، همه را به اشتراکگذاری تجربههای خود دعوت میکند. برای شرکت در این فراخوان علاقهمندان میتوانند کتابی را که در این دوران خواندهاند و به آنها انگیزه یا روحیه دوباره بخشیده، معرفی کنند.
شرکتکنندگان در متن ارسالی خود، لطفاً موارد زیر را بگنجانند:
عنوان کتاب و نام نویسنده؛
قسمت تأثیرگذار: جملهای کوتاه از کتاب که برای ایشان معنای خاصی داشت یا روحیهشان را تقویت کرد؛
لینک الکترونیکی (در صورت امکان): اگر کتاب به صورت الکترونیکی در دسترس است، لینک آن را قرار دهند.
متن ارسالی باید کوتاه و مختصر باشد (حداکثر ۷۰۰ کلمه) تا خواندن آن برای همه آسان باشد.
در این فراخوان آمده است: بیایید با هم، گنجینه خاطرات کتابخوانی دوران جنگ را زنده نگه داریم.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را به همراه نام و نام خانوادگی به آیدی بله به آدرس @ansari14055 ارسال نمایند.
