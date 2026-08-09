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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

رایزنی امیر قطر با سلطان عمان

رایزنی امیر قطر با سلطان عمان

امیر قطر در جریان استقبال از سلطان عمان بر اهتمام به تداوم تقویت همکاری و شراکت میان دو کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر امروز یکشنبه از هیثم بن طارق سلطان عمان در دوحه استقبال کرد.

رایزنی امیر قطر با سلطان عمان

شماری از مقامات قطری و عمانی در مراسم استقبال از سلطان عمان در فرودگاه بین‌المللی حمد حضور داشتند.

بر اساس بیانیه دیوان امیری قطر، امیر قطر در دیدار رسمی با سلطان عمان بر اهتمام دوحه به تداوم تقویت همکاری و شراکت میان دو کشور تاکید کرد.

از طرفی دیگر سلطان عمان بر اهتمام کشورش به تحکیم پیوندهای همکاری و هماهنگی میان دو کشور تاکید کرد.

در این دیدار، روابط برادرانه و راه های تقویت و توسعه آن در سطوح مختلف بررسی شد.

امیر قطر و سلطان عمان درباره شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک نیز رایزنی کردند.

کد مطلب 6912219

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