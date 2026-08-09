رایزنی امیر قطر با سلطان عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر امروز یکشنبه از هیثم بن طارق سلطان عمان در دوحه استقبال کرد.

شماری از مقامات قطری و عمانی در مراسم استقبال از سلطان عمان در فرودگاه بین‌المللی حمد حضور داشتند.

بر اساس بیانیه دیوان امیری قطر، امیر قطر در دیدار رسمی با سلطان عمان بر اهتمام دوحه به تداوم تقویت همکاری و شراکت میان دو کشور تاکید کرد.

از طرفی دیگر سلطان عمان بر اهتمام کشورش به تحکیم پیوندهای همکاری و هماهنگی میان دو کشور تاکید کرد.

در این دیدار، روابط برادرانه و راه های تقویت و توسعه آن در سطوح مختلف بررسی شد.

امیر قطر و سلطان عمان درباره شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک نیز رایزنی کردند.