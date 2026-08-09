اقتصاد رسانه نیازمند توجه جدی است؛ تقویت سرمایه اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمسالدین حسینی ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانهای غرب مازندران با قدردانی از حضور مسئولان، مدیران، خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: حضور معاونان وزارتخانهها و مدیران در چنین نشستهایی نشاندهنده اهمیت جایگاه رسانه و ضرورت ارتباط میان دولت، مجلس و فعالان این عرصه است.
وی با اشاره به موضوع اقتصاد رسانه افزود: وابستگی بخشهای مختلف کشور به منابع و بودجههای دولتی یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و رسانهها نیز برای تقویت استقلال و پایداری خود نیازمند توجه جدی به اقتصاد رسانه هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفهوم توسعه تصریح کرد: در ادبیات توسعه، مفهوم «Development» به معنای گشودن و باز کردن است، در حالی که گاهی این مفهوم به گونهای ترجمه و برداشت شده که نتیجه آن بیشتر به سمت کشمکش رفته است.
حسینی با بیان اینکه توسعه باید به معنای گشایش و ایجاد ظرفیتهای جدید باشد، گفت: از خبرنگاران و اصحاب رسانه انتظار میرود در مسیر گشایش حرکت کنند و زمینه گفتوگو، تفاهم و حل مسائل را فراهم کنند.
وی همچنین با اشاره به نقش و مسئولیت خبرنگاران اظهار کرد: یکی از جملاتی که در این نشست مطرح شد و برای من قابل توجه بود این بود که «من خبرنگارم، نه قاضی». خبرنگار نه سربازی است که صرفاً فرمان ببرد و نه قاضی است که بدون بررسی همه جوانب درباره افراد و مسائل حکم صادر کند.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس ادامه داد: خبرنگار باید روایتگر واقعیت باشد، پرسشگر باشد و با نقد منصفانه و مسئولانه، افکار عمومی را نسبت به مسائل مختلف آگاه کند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالعات انجامشده درباره راهبردهای مقابله با جمهوری اسلامی ایران گفت: سالها پیش گزارشی از یکی از اندیشکدههای مطرح سیاست خارجی آمریکا مطالعه کردم که در آن راهکارهایی برای مقابله با ایران، چین و روسیه مورد بررسی قرار گرفته بود.
وی افزود: در آن مطالعات، تحریم، جنگ سایبری و ایجاد اعتراضات غیرخشونتآمیز به عنوان بخشی از راهکارهای مقابله با ایران مطرح شده بود، اما در ادامه ابعاد این تقابل گسترش پیدا کرد و جنگ، ترور و اقدامات خشونتآمیز نیز به آن افزوده شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشی از این فشارها با هدف تضعیف جامعه و کاهش سرمایه اجتماعی دنبال میشود، تصریح کرد: اگر در داخل کشور ضعفهایی وجود دارد، باید آنها را با گفتوگو و همفکری برطرف کنیم و رسانهها در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند.
حسینی خاطرنشان کرد: آنهایی که دل در گرو پیشرفت ایران دارند و ایران را فراتر از یک دولت یا حتی یک نظام سیاسی میدانند، باید برای تقویت ظرفیتهای کشور و ساختن آیندهای بهتر با یکدیگر گفتوگو کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و تمدنی ایران گفت: ایران کشوری با سابقه تمدنی بزرگ و ظرفیتهای فراوان است و هدف باید حرکت به سمت شکلگیری یک تمدن بزرگ و برخوردار از ظرفیتهای معنوی باشد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس با اشاره به تغییر ماهیت جنگها در دنیای امروز اظهار کرد: جنگ دیگر صرفاً به معنای استفاده از سلاحهای سنتی نیست و فناوری، اقتصاد، دانش و فضای سایبری نیز به بخشهای مهمی از عرصه تقابل تبدیل شدهاند.
وی افزود: امروز یک پهپاد میتواند مأموریتی را انجام دهد که در گذشته به تجهیزات بسیار بزرگتر نیاز داشت و این موضوع نشان میدهد که دانش و فناوری تا چه اندازه در معادلات جدید اثرگذار شده است.
حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری میان رسانه و مسئولان گفت: اگر هدف، پیشرفت ایران و افزایش سرمایه اجتماعی است، باید فضای گفتوگو را تقویت کنیم و رسانهها، مسئولان و نخبگان در کنار نقد و مطالبهگری، برای یافتن راهحل و ایجاد گشایش در مسائل کشور نیز تلاش کنند.
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