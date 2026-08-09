فقدان اختیارات کافی استان مانع اجرای مدیریت محله محور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه مدیریت محله‌محور ضمن تاکید بر نقش کلیدی نماینده ولی‌فقیه در استان و هماهنگی کم‌نظیر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظامی، اظهار کرد: رمز موفقیت همدان همدلی و هم‌افزایی فراتر از نگاه‌های جناحی و قومی است و ما امروز در همدان مصداق کامل وفاق ملی را تجربه می‌کنیم که این بستر بهترین فرصت برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از روند «دولت‌محور» شدن امور پس از انقلاب اسلامی، تصریح کرد: الگوی مدیریت محله‌محور در واقع بازگشت به هویت اصلی و اصیل انقلاب است؛ دورانی که در آن مسجد، بازار و خانه ارکان اصلی تصمیم‌گیری و اقدام مردمی محسوب می‌شدند.

استاندار همدان مهم‌ترین دستاورد بازگشت به این الگوی مدیریتی را ایجاد حس «تعلق و مالکیت» در آحاد جامعه دانست و افزود: وقتی مردم احساس کنند در سرنوشت محله و سرزمین خود صاحب‌اختیار هستند، با تمام توان برای حل مشکلات پای کار می‌آیند، همان‌طور که در عرصه‌های حساس همچون دفاع از میهن، شاهد بودیم که اقشار مختلف مردم با نگاه‌های متفاوت برای حفظ کیان کشور به میدان آمدند.

ملانوری‌شمسی با اشاره به موانع پیش‌روی اجرای کامل این طرح، تاکید کرد: اصلی‌ترین مانع کنونی در مسیر مدیریت محله‌محور فقدان اختیارات کافی در سطح استان‌ها است و از رئیس‌جمهور درخواست دارم که با تفویض اختیارات لازم به استان‌ها دست مدیران محلی را برای گره‌گشایی باز بگذارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم با ارائه بسته‌ای جامع از اقدامات و چالش‌ها ثابت کنیم که با واگذاری اختیارات عملیاتی ظرفیت‌های عظیمی در استان آزاد خواهد شد که نتیجه آن ریشه‌کنی مشکلات مسکن، اشتغال و مهار آسیب‌های اجتماعی در استان همدان خواهد بود.